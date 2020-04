El Congrés aprova la pròrroga de l'estat d'alarma amb l'abstenció d'ERC i JxCAT

El ple del Congrés ha aprovat aquest dijous la pròrroga de l'estat d'alarma sol·licitada pel govern espanyol fins el 26 d'abril. Li han donat suport les dues formacions del govern de coalició, PSOE i Podem, així com el PP, Cs i PNB. Per contra, ERC, JxCAT i Bildu s'han abstingut, mentre que Vox i la CUP han votat en contra per motius diametralment oposats. D'altra banda, el Congrés també ha avalat amb els vots dels socis d'investidura tres reials decrets de l'executiu en matèria laboral i econòmica que regulen, entre altres, la prohibició de fer desnonaments o d'acomiadar per causes objectives durant aquesta crisi, o el permís retribuït recuperable que s'ha activat durant els 15 dies en què les empreses no essencials no han pogut treballar.

Aquesta nova pròrroga de l'estat d'alarma ha rebut menys suports que l'anterior. Ara fa dues setmanes Sánchez va veure com el Congrés li atorgava una majoria de 321 vots. El 'no' de Vox ha rebaixat aquest suport a 267 vots.

El president del govern espanyol ha obtingut d'aquesta manera l'aval del Congrés que requereix l'estat d'alarma així com les mesures econòmiques que ha engegat fins ara, però no ha aconseguit sumar nous suports a la proposta per a la signatura d'uns nous Pactes de La Moncloa per afrontar la crisi des de la unitat de les forces polítiques espanyoles.

Malgrat que Sánchez ha anunciat que convocarà la setmana que ve els partits, les CCAA i els agents socials per caminar en aquesta direcció d'un acord econòmic i social, la proposta ha topat amb els retrets del PP, Vox, ERC, JxCAT i els dubtes del PNB. Només li ha donat suport explícit Cs, que manté el discurs de la necessitat d'una resposta unitària a la crisi.

Durant el debat del decret de pròrroga de l'estat d'alarma, Sánchez ha demanat "unitat i lleialtat", però el líder del PP, Pablo Casado, li ha respost amb immediatesa criticant el que considera una "cortina de fum" per mutualitzar una mala gestió de la crisi.

També ERC i JxCAT s'han desmarcat d'una proposta que segons el portaveu dels republicans, Gabriel Rufián, és una proposta "absurda" que només vol apuntalar l'Estat del 78.



Nova pròrroga en 15 dies

En el seu torn de rèplica, Sánchez ha lamentat aquestes "reserves" i ja ha avançat que està convençut que haurà de demanar una nova pròrroga de l'estat d'alarma de com a mínim 15 dies més, fet que situa la durada de les mesures excepcionals per combatre la pandèmia del covid-19 com a mínim fins l'11 de maig.

En aquest sentit ha anunciat que el pla del seu executiu per al retorn "gradual" a la normalitat inclourà primer mesures d'higiene individual i col·lectiva, després accions sanitàries de detecció i acció sobre persones infectades, i finalment tecnològiques per al control i seguiment de l'expansió del virus.

Segons el president espanyol, els experts han fixat diversos marcadors que determinaran el ritme del retorn a la normalitat. "Cada avenç setmanal que mostrin els marcadors permetrà l'obertura de nous espais i l'aixecament de restriccions".



Segon tram d'avals públics

El govern espanyol posarà en marxa un segon tram de 20.000 milions d'euros de la línia d'avals públics per a empreses i autònoms afectats per la crisi del coronavirus. L'executiu de Pedro Sánchez ja va aprovar un primer tram, també de 20.000 euros, de la línia de crèdit gestionada a través de l'Institut Oficial de Crèdit (ICO). S'aprovarà aquest divendres en un Consell de Ministres extraordinari.



Ingrés mínim vital

El govern espanyol també ha anunciat que planteja posar en marxa un "ingrés mínim vital pont", que vol "aprovar de forma urgent", a l'espera d'implantar-ne un de "caràcter permanent". En un comunicat, la vicepresidència d'Afers Socials ha explicat que la posada en marxa de l'ingrés mínim vital definitiu podria trigar "tres mesos" per "les garanties tècniques i l'alt grau de consens polític, social i institucional que requereix" el seu desenvolupament.



850 milions d'euros en material sanitari

Sánchez també ha afirmat que el seu govern mai ha entorpit l'arribada de material sanitari adquirit per les CCAA i que ha fet autèntics "esforços" per repartir mascaretes, guants i respiradors als territoris on calen. En total, segons ha dit, el seu govern ha signat contractes d'adquisició de material per 850 milions d'euros.



Decrets convalidats

El Congrés també ha convalidat el decret econòmic i social que va aprovar el govern espanyol el 31 de març que inclou una cinquantena de mesures, entre les quals, el paquet sobre el lloguer, la moratòria de cotitzacions per a autònoms i el subsidi per a treballadores de la llar. PP, Vox, ERC, JxCat, el PNB, Bildu i el BNG s'han abstingut mentre que Cs, Terol Existeix i Compromís s'han sumat al 'sí' de PSOE i Unides Podem. La CUP ha votat en contra. En línies generals, l'oposició ha criticat la "improvisació" de l'executiu i ha considerat el decret "insuficient" i "poc consensuat". La vicepresidenta tercera i ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, ha afirmat que "completa la xarxa de seguretat que s'ha anat teixint".

A més del decret econòmic, el Congrés també ha convalidat dos decrets de mesures laborals que l'executiu espanyol ha activat per –entre altres- prohibir els acomiadaments objectius fruit del covid-19 o regular el permís retribuït regulable.

Contràriament al que ha passat en el debat per la pròrroga de l'estat d'alarma, Sánchez no ha obtingut el suport del PP, i sí de la majoria de les formacions que van donar suport a la investidura tret del PNB. Els dos decrets, que s'han debatut junts, han rebut el 'sí' del PSOE, Podem, ERC, JxCAT, mentre que PP, Vox, CC i la CUP s'hi han oposat, el PNB s'ha abstingut als dos i Cs ha donat suport al decret del permís retribuït i s'ha abstingut al decret que regula els acomiadaments.

La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha assegurat que les mesures busquen que no hagin de pagar novament la crisi les classes populars. "Mentre combatem aquesta cisi sanitària les empreses i els treballadors tenen al seu abast formules" per superar aquesta emergència, ha afirmat.



Díaz: "No és el moment d'acomiadar"

Segons Díaz, 'executiu ha "tapat amb cert èxit el que hauria pogut suposat una destrucció d'ocupació inimaginable". "No és el moment d'acomiadar, sinó d'aguantar, i l'Estat és un pilar clau", ha dit la ministra, que ha advertit que "no tolerarem que una minoria irresponsable aprofiti aquesta pandèmia per anular els nostres esforços".