Dimiteix el president del Consell Europeu de Recerca pel paper de la UE

El president del Consell Europeu de Recerca (European Research Council o ERC), l'investigador Maruo Ferrari, va anunciar la seva dimissió pel seu desacord amb la gestió de la UE per fer front a la Covid-19.

Mauro ha renunciat al seu càr-rec, al qual va accedir l'1 de gener d'aquest any, després de no aconseguir persuadir Brussel·les d'establir un programa científic a gran escala per lluitar contra el nou coronavirus, segons explica en un comunicat enviat al diari econòmic Financial Times. Mauro va presentar la seva renúncia a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, dimarts a la tarda.

«M'ha decebut molt la resposta europea a la Covid-19», afirma l'investigador al mitjà de comunicació britànic. «Vaig arribar a l'ERC sent un fervent defensor de la UE, però la crisi de la Covid-19 va canviar per complet els meus punts de vista, encara que en els ideals de col·laboració internacional continuo donant suport amb entusiasme», afegeix Mauro. Creat l'any 2007 per finançar els millors científics d'Europa, l'ERC ha esdevingut una de les agències de finançament més prestigioses del món, amb un pressupost del voltant de 2.000 milions d'euros a l'any.