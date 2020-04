Espanya arriba als 15.843 morts per coronavirus amb 605 noves defuncions en 24 hores

L'estat espanyol arriba ja als 15.843 morts per coronavirus i registra 605 noves defuncions en les últimes 24 hores, la xifra més baixa des del 24 de març, quan n'hi van haver 514. Segons l'últim balanç fet públic pel Ministeri de Sanitat, Espanya acumula 157.022 casos positius confirmats per la covid-19, 4.576 més que aquest dijous, quan se'n van registrar 5.756. Des que va començar la pandèmia, s'han donat d'alta 55.668 persones, 3.503 més que fa 24 hores. En xifres, la Comunitat de Madrid continua sent el territori amb el nombre més elevat d'afectats per la malaltia. La comunitat registra 44.783 casos del total i 5.972 defuncions. La segueix Catalunya, amb 31.824 positius i 3.231 morts.

Més de 157.000 infectats per coronavirus i 15.843 morts per la malaltia. Aquest és l'últim balanç del Ministeri de Sanitat. En 24 hores, s'ha registrat 605 noves defuncions. Una dada que suposa un increment del 4% respecte d'ahir i que la situa com la més baixa des del 24 de març, quan se'n van registrar 514. Pel que fa al nombre de contagis confirmats, en un dia se n'han registrat 4.576 de nous, un 3% més que ahir però una dada molt inferior als 5.756 d'aquest dijous.

Des que va començar la pandèmia, ja s'han curat 55.668 persones, 3.503 més que ahir. El Ministeri continua aquest divendres sense facilitar les dades de pacients a la UCI a l'espera que totes les comunitats autònomes facilitin l'acumulat.

La comunitat de Madrid continua sent la més afectada per l'epidèmia. A hores d'ara, té 44.783 casos confirmats, 5.972 morts i 22.474 persones curades. Catalunya és la segona comunitat en nombre d'infectats, amb un total de 31.824, 3.231 defuncions i 13.513 curats. Castella-la Manxa acumula ja 13.063 casos i 1.431 morts, seguida de Castella i Lleó, amb 11.102 confirmats i 1.129 morts. El País Basc té 10.103 casos confirmats i ha registrat 729 defuncions.



Tendència a la baixa

La cap d'àrea del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, María José Sierra, assegura que les xifres confirmen la tendència al descens tant en nombre de contagis com en la d'hospitalitzats i defuncions. Sierra ha concretat, a més, que l'increment d'hospitalitzats i en UCI ha pujat un 3% i que el nombre de curats totals ja suposen un 35% dels casos notificats.