Espanya supera els 15.000 morts per coronavirus, però el número de defuncions diàries torna a baixar

L'estat espanyol ja ha superat la xifra dels 15.000 morts per coronavirus tot i que, segons l'últim balanç fet públic pel Ministeri de Sanitat, en les últimes 24 hores hi ha hagut 683 defuncions, fet que suposa un lleuger descens respecte a aquest dimecres, i la xifra total se situa en les 15.283 persones que han perdut la vida.

Pel que fa al total de casos, se situa en 152.446. Les últimes 24 hores han sumat 5.756 nous contagis, xifra inferior als 6.180 de dimecres però superior als 5.478 de dimarts. S'han donat d'alta un total de 52.165 pacients, 4.144 dels quals en l'últim dia.

La Comunitat de Madrid continua sent el territori amb més afectats, amb 43.877 positius i 5.800 morts, seguida de Catalunya, amb 31.043 positius i 3.148 morts.

Un repunt de només dos dies



L'increment diari de dimarts va implicar que es trenqués la tendència a la baixa registrada de divendres a dilluns passat. Dimarts hi va haver 5.479 nous casos en un dia i 743 morts. Les dades de dimecres van confirmar el repunt, amb 6.180 nous positius i 757 morts. Aquest dijous, però, les xifres han tornat a baixat, amb 683 morts i 5.756 contagis nous.

El Ministeri de Sanitat no ha donat aquest dijous tampoc el número total de persones a l'UCI, ja que algunes comunitats autònomes donen la dada de les persones ingressades el dia d'avui i no l'acumulat al llarg del període de notificació, com fan les altres. La suma total es donarà quan totes les comunitats reflecteixin els casos acumulats, segons el comunicat del Ministeri.