Els esplais no donen per perduda la Setmana Santa tot i el confinament

El confinament ha fet impossible les sortides i colònies que els esplais d'arreu de Catalunya solen dur a terme durant les vacances escolars de Setmana Santa. Tot i això, algunes d'aquestes agrupacions han buscat alguna manera perquè els infants, tot i que no puguin sortir de casa, realitzin algunes activitats amb el suport de les xarxes socials.

L'esplai Xiruques del Roc de la Mel de Casserres tenia unes colònies previstes de tres dies que havien de començar aquest dilluns però que s'han acabat cancel·lant. Els seus monitors han decidit no quedar-se de braços creuats i organitzar una sèrie d'activitats per fer el confinament dels infants més entretingut. «Vam crear un grup de WhatsApp amb els pares i mares, i des d'allà enviem cada dos dies un vídeo gravat per algun dels monitors explicant algun repte. D'aquesta manera aconseguim que els nens facin esplai des de casa i que no es perdi, que segueixin volent anar d'esplai», explica Marcel Pàmias, un dels monitors, que ha organitzat activitats com la gravació d'una coreografia o la creació d'un instrument. Pàmias assegura que la resposta dels pares és molt positiva perquè així els nens es distreuen durant aquests dies de confinament, que són difícils.

Per la seva banda, el Mijac Crist Rei de Manresa ha creat una revista digital amb entreteniments com mandales, recomanacions de contes o llibres i, fins i tot, un room escape per fer a casa amb l'objectiu de fer més amè el confinament als prop de 120 nens que formen part del mijac.