La Generalitat habilita un número de telèfon per resoldre dubtes sobre la pandèmia

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha anunciat avui que el seu Departament ha habilitat un número de telèfon que respon de forma automatitzada a través de WhatsApp els dubtes que els ciutadans puguin tenir sobre la Covid-19.

En roda de premsa telemàtica, Vergés ha explicat que n'hi ha prou amb guardar el número 681.012.012 entre els contactes i enviar per WhatsApp el missatge "hola" perquè, de forma automatitzada, aquest servei respongui i faciliti informació.

Per interactuar amb aquest "bot" s'han d'escriure números de l'1 al 9 que corresponen a diversos tipus de dubtes, els quals el mateix número de WhatsApp enumera prèviament.

Aquestes categories són: (1) "últimes dades", (2) "símptomes i diagnòstic", (3) "com protegir-se", (4) "com gestionar les emocions", (5) "he de sortir de casa", (6) "com puc col·laborar", (7) "violència masclista", (8) "informació no veraç" i (9) "compartir".

Vergés ha defensat que aquesta és "una eina molt pràctica" i que facilita, a través de "les noves tecnologies", que la ciutadania es mantingui informada.