El govern espanyol aprova un segon tram d'avals públics de 20.000 milions d'euros per a empreses i autònoms

El Consell de Ministres extraordinari d'aquest divendres ha aprovat un segon tram d'avals públics de 20.000 MEUR d'avals públics íntegrament per a empreses i autònoms afectats per la caiguda de l'activitat com a conseqüència de la crisi del coronavirus. L'objectiu és que se'n beneficiïn 1,3 milions d'empreses i autònoms per garantir la continuïtat de la seva activitat després d'una primera línia de 20.000 MEUR aprovada fa unes setmanes, que preveia que només el 50% fos per a pimes i autònoms. Segons la ministra d'Hisenda i portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, l'Estat garanteix l'aval de l'operació fins al 80% i ha assenyalat que aquesta mesura és un "salvavides" per a molts negocis.

Per aquest motiu, Montero ha subratllat que els bancs que tramitin aquests avals de l'ICO han d'oferir crèdits en el menor interès, majors terminis de devolució i una carència i ha deixat clar que "en cap cas" poden anar associats a al contractació d'altres productes financers de les entitats.