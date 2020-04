Itàlia allarga el confinament però obrirà negocis com les llibreries

El primer ministre italià, Giuseppe Conte, ha prorrogat aquest divendres les restriccions i el confinament fins al proper 3 de maig per prosseguir amb la contenció de l'coronavirus però permetrà l'obertura d'alguns negocis com les llibreries.

"És una decisió difícil i necessària de la que assumeixo tota la responsabilitat", ha anunciat el primer ministre en un missatge a el país, en prorrogar les restriccions que havien expirar el 13 d'abril.

No obstant això ha parlat de petites obertures a partir de l'14 d'abril, com les llibreries, papereries, botigues per a nens i alguns serveis de silvicultura (gestió de boscos).

Des que es va detectar el primer cas de contagi autòcton el 21 de febrer passat, Itàlia ha registrat 147.577 contagis, dels quals 18.849 han mort i 98.273 continuen malalts, encara que els experts han detectat una frenada de la corba d'infeccions.