El material de seguretat arriba als professionals

? Els alcaldes de la zona de la Conca d'Òdena consideren que la Covid-19 ha tingut uns efectes molt més durs en aquesta zona que a bona part del país i reclamen un pla de contingència per aquests tipus d'equipaments que requereixen una atenció especial i són un focus important de vulnerabilitat, com ara les residències d'avis. Al mateix temps, l'alcalde d'Igualada ha explicat que des dels ajuntaments del territori s'han concentrat tots els esforços possibles repartint testos i material de protecció rebuts de donacions d'empreses i de la Diputació, per donar seguretat als professionals.