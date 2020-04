El nombre d'ERTO a la Catalunya Central creix de 66 en un dia

El nombre d'expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) presentats a les comarques de la Catalunya central va créixer ahir de 66 respecte del dia anterior. Els nous expedients afecten un total de 780 persones. Així, el nombre absolut d'ERTOs al territori central s'eleva ja fins als 4.731, i el nombre de treballadors afectats, als 32.089.

Per comarques, la que presenta una incidència més alta és el Bages, que suma ja 15.759 treballadors en expedient, després que ahir se'n sumessin 662 més de 35 nous ERTO.



Mantenir l'excepcionalitat

El Govern espanyol es planteja mantenir les mesures excepcionals pels ERTO de força major derivats de la pandèmia del coronavirus més enllà de l'aixecament de l'estat d'alarma, segons va dir ahir la ministra de Treball, Yolanda Díaz, durant una trobada amb empresaris de la patronal de les petites i mitjanes empreses, Pimec. Segons Díaz, mesures com l'exoneració de les quotes a la seguretat social «haurien de mantenir-se» en alguns sectors que seguiran afectats per una causa de força major. «Si es mantenen les causes de força major hauríem de continuar amb mesures que són excepcionals», va dir.