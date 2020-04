Pastissers de la regió central calculen que la venda de mones pot caure a la meitat

La celebració de la Pasqua ha estat una de les grans damnificades per la Covid-19, i ho noten especialment les pastisseries en una època clau com és el negoci de les mones, que enguany es podria veure reduït a la meitat. És el pronòstic general que fan alguns establiments del ram de les comarques centrals consultats per aquest diari. N'hi ha que van abaixar la persiana amb el confinament, i les que continuen obertes s'han hagut de reinventar: treballen sota comada, i algunes s'han vist per primer cop abocades a difondre's per les xarxes i a repartir a domicili, i tot per elaborar pastissos fets a mida de petits comitès, tenint en compte que padrins i fillols no solen viure a la mateixa casa. Algunes famílies han optat per fer ara la comanda amb l'esperança de poder-ho festejar més a l'engròs per la segona Pasqua, l'1 de juny.

«Pasqua és la diada més important per a la pastisseria, amb una facturació global d'entre el 35 i el 40 %», sosté Salvador Pérez, de la manresana El Cigne, on han decidit fer «les mones de sempre, però més petites, de menys d'un quilo», i enguany han apostat fort per la web i la venda on-line, d'on prové cap al 35 % de les comandes rebudes fins ara. Van començar a treballar en l'elaboració de les figures de xocolata passat Reis «preveient que hi hauria una situació de normalitat», i ara s'han trobat amb molt producte que ja està fet per vendre. Afortunadament «sembla que hi ha més ganes de celebració del que pensàvem», «però si aconseguim el 50 o el 60% de vendes de l'any passat ja serà una bona Pasqua», diu Pérez, el qual apunta que, si cal, aquest any també repartiran mones a domicili.

Albert Dorna, de Dolceria Pujol de Berga, també s'ha abocat enguany a les xarxes, amb una web perquè el client pugui fer les reserves i després, si ho demana, se li serveixi a domicili, tenint en compte que part de les demandes són de fora de la ciutat. Qui ho vulgui, també podrà anar a recollir la mona a la botiga, però el que no es farà enguany és vendre directament al taulell fora d'encàrrec. Dorna sosté que aquesta Pasqua «la venda on-line haurà estat una sort», però igualment preveu un descens de vendes, que també es notarà «amb la pèrdua de clients de segona residència» que hi havia els altres anys.

La Llaminadura de Manresa recuperarà aquests dies de Pasqua el servei a domicili que havia deixat de fer, i la pastisseria Sobrevias, també de Manresa, s'estrenarà per primer cop en el repartiment a casa després de més de 50 anys de negoci, tot i que enguany també limitarà la producció als encàrrecs que vagin tenint. «Sembla que ens està anant millor del que pensàvem», explica Salvador Sobrevias, «però ens quedarem lluny de les vendes habituals».

A Can Postres, de Sant Vicenç de Castellet, també compten reduir les vendes «a la meitat o més», apunta el seu propietari, Ricard Berenguer, que tanmateix no ho veu «tan negre» com al principi. També fan venta on-line i repartiment a domicili, tot i que «ara per ara hi ha poca gent que ens ho demana».



Producció «sobre la marxa»

Però no totes les pastisseries repartiran a domicili. N'hi ha que ho tenen complicat, i s'hauran de refiar de les comandes del dia a dia «perquè farem sobre la marxa segons ens vagin trucant o vagin venint», explica Gemma Cucurella, de Cal Cucurella de Manresa. En aquest obrador, mai no es treballava per encàr-rec «perquè no ens ho atrapàvem», però està clar que enguany «es va a un altre ritme».

La pastisseria KKO de Manresa tampoc no repartirà mones a domicili i, tenint en compte les circumstàncies actuals, «anirem molt sota demanda», explica Toni Pladellorens, tant pel que fa als pastissos com a les figures de xocolata: «Aquest any la gent va més a l'opció fàcil perquè tampoc no pot venir a triar-les abans».



Persianes avall o a mitges

Tot i que Setmana Santa és una època clau per a les pastisseries, no totes han obert portes aquests dies. A Can Massana de Solsona van abaixar la persiana el 19 de març «per sentit comú i per les limitacions en la manera de treballar davant d'una situació excepcional com aquesta», explica l'actual propietari, Jaume Massana, que no recorda res semblant en els 56 anys de negoci. Ho confiarà tot a la segona Pasqua, del 28 de maig a l'1 de juny, i esperant «que les circumstàncies siguin favorables». Ara el negoci és tancat però s'hi pot trucar o es pot contactar amb la família, que emplaça els clients a fer reserves per a més endavant, confiant que a final de mes ja pugui posar la maquinària en marxa per satisfer les comandes que li vagin encarregant.

La pastisseria Perarnau de Manresa també va decidir tancar portes a l'inici del confinament, «però els clients ens demanen mones» i dimarts van tornar a obrir (en principi només els matins). Tanmateix, les demandes són poques en comparació amb els altres anys, tenint en compte que «ja en veníem per Rams, i a hores d'ara en teníem moltíssimes d'encarregades», explica la seva propietària, Àngels Xarpell, que no compta arribar «ni a la meitat de les vendes habituals». A més, diu que les mesures que s'han d'adoptar amb el confinament tampoc hi ajuden: «Abans la gent venia primer a triar-se la mona, i ara no pot». La pastisseria Perarnau havia deixat de fer repartiments a domicili, però aquests dies de mones no descarten tornar-hi «si veiem que no podem atendre tothom a la botiga».