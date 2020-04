Salut assumeix la gestió de les residències de gent gran

El departament de Salut va assumir ahir la gestió de les residències de gent gran, fins ara en mans del departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Ho van anunciar la consellera Alba Vergés i el conseller Chakir el Homrani. La directora assistencial d'Atenció Primària, Yolanda Lejardi, es farà càrrec a partir d'ara d'aquesta gestió, mentre que la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat passarà a formar part de Salut. «Com que som conscients que ara mateix ha de prevaldre el criteri sanitari entorn als nostres avis, hem decidit que lideri el departament de Salut l'atenció als centres residencials», va dir El Homrani.

Segons l'últim balanç, 1.123 usuaris de residències han mort a Catalunya pel coronavirus.

El Homrani ha dit que «ara mateix ha de prevaldre el criteri sanitari» amb els usuaris de les residències, i per això s'ha pres que el lideratge sigui del departament de Salut. El conseller va dir que treballaran «de forma encara més coordinada», i que Salut prendrà les decisions «de l'assistència sanitària», els aïllaments o els trasllats, mentre que Afers Socials continuarà en àmbits com la reposició de personal o aconseguir materials de protecció per als centres.

Segons Vergés, fa setmanes que Salut i Afers Socials mantenen un treball «intens» per trobar «solucions puntuals però també globals» amb la premissa «clara» que els avis i àvies es mereixen una «màxima prioritat i atenció». «Estem concentrant tots els esforços des del primer dia», va afirmar respecte del col·lectiu de gent gran.

Amb l'inici dels tests a les residències, que es vehicularan des de l'atenció primària, Salut ha fet un «pas endavant» en el pla d'acció i ha designat una «responsable única» per gestionar l'aplicació del pla de residències des de l'àmbit sanitari. Així, la gestió Lejardi des de l'àmbit de salut permetrà, segons Vergés, tenir «més ben identificades» les persones des d'un punt de vista «assistencial» i donar-los «l'assistència que toca».

Lejardi té un «perfil idoni» per desenvolupar el pla de residències, va destacar Vergés, que va posar en valor l'atenció primària pel seu paper «clau» en la cura de la comunitat. «És l'eix vertebrador del sistema i té responsabilitat sobre les persones», tant les que s'adrecen directament als CAP com els que ho necessiten als seus domicilis. «I les residències són els domicilis de molts avis i àvies», va assegurar la consellera, que va recordar que 64.000 persones grans viuen en residències a Catalunya.

Pel que fa a les dades de morts que fa públiques Salut, que té en compte les defuncions en centres sanitaris, i les que fa Afers Socials, que inclou tots els usuaris de residències hagin mort al centre o en un hospital, El Homrani va explicar que s'està treballant per «quadrar aquestes dades».

Mentrestant, el Govern continua sense tenir dades del 20% de residències. El conseller va garantir que s'estan «reforçant» les trucades a aquests centres perquè aportin les dades i conèixer quina és la seva situació.

Fins al moment, la Generalitat ha intervingut tres residències, tot i que el conseller d'Afers Socials va explicar que el Govern espanyol ha ampliat els aspectes d'intervenció i que per això s'està analitzant.