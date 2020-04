Torra discrepa del pla de Sánchez i proposa iniciar el desconfinament en 15 dies

El president Quim Torra proposa un inici del desconfinament gradual a partir del 2 de maig, a diferència del president de l'Estat, Pedro Sánchez, que l'ha anunciat per aquest proper dilluns. Sánchez ha dit avui al Congrés que es reprengui l'activitat econòmica industrial.

Torra, entrevistat a la mateixa hora per Jordi Bastè a Rac1. Torra ha admès que hi ha una millora a les urgències dels hospitals de Catalunya, però ha dibuixat encara una realitat molt preocupant a les UCI, que no permet aixecar els confinaments.

Torra ha estat molt insistent en fer un desconfinament diferent al de l'Estat, tot i que ara per ara, amb el decret d'alarma vigent, no té possibilitat d'executar-lo. "Tenim les competències que tenim, però tenim autoritat moral", ha assegurat. I a continuació ha dit que "volem fer les coses bé: molt pitjor que un confinament són dos confnaments". Amb el desconfinament de dilluns que ve, "exposem 900.000 treballadors a un risc innecessari", perquè el president confia en poden posar en marxa a les properes setmanes tots els laboratoris públics catalans amb capacitat per fer anàlisis de PCR a un ritmes de 170.000 anàlisis diaris. I creu que el desconfinament s'ha de roduir amb els test fets a la població.

També ha anunciat que Catalunya, a través del Procicat, va demanar una pròrroga del confinament, "que seria lògic que fos de 15 dies". I va demanar que s'atengués la petició que també li ha arribat al govern de l'Estat de dues comunitats més, Castella Lleó i les Illes Balears. "No puc imaginar que una peticio que demana Catalunya, Balears i Castella i Lleó no s'atengui".

S'ha mostrat molt distant amb el govern Sánchez a qui acusa de no informar a les comunitats de les decisions que prenen fins que ja són una realitat. I referent a la possibilitat de reeditar un pacte de la Moncloa entre diferents formacions polítiques per sortir de la crisi de la Covid19, ha afirmat que "no tinc ni idea dels pactes de la Moncloa, de les reunions amb partits politics de la setmana que ve".

Torra ha estat molt autocrític amb la gestió que s'ha fet a les residències i ha admès que el pla de xoc havia arribat tard. Va avalar el canvi en la gestió de les residències d'Afers Socials a Salut, i no va voler entrar en si calia fer el relleu del conseller, ho va deixar en mans de la formació política que representa, ERC, i va assegurar que mentre sigui membre del seu Govern, el defensarà. Per Torra, el pla de xoc, que ara sí que es té, es podrà abordar millor el problema de les residències.

Ha reclamat que hi hagi un retorn a la situació anterior al decret d'alarma pel que fa a la gestió des dels governs autonòmics. "El decret d'alarma va centralitzar totes les operacions a Madrid, el 90% del sumnistraments els ha portat la Generalitat, la resta l'estat. Estem aguantant tota aquesta emergència des de la Generalitat i des dels pressupostos".

I ha anunciat que la setmana que ve aprovarà uns pressupostos nous, per deixar els pressupostos prorrogats dels darrers anys, que atenallen l'acció del govern. "Evidentment els pressupostos no ens serveixen, però ens permetran fer els canvis de partida amb una nova dotació" i ha estès la mà a tota l'oposició per veure com han de quedar les partides a partir d'ara.

Per últim, Torra ha posat per davant de tot l'emergència sanitària. "La legislatura està ara en què estem 24 hores al dia en com podem salvar una vida. Jo la política, les eleccions, la guerra fraticida és allò que fèiem abans que arribés el coronavirus", segons Torra.