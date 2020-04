La xifra de morts de l'inici d'abril a la Conca creix el 455,5% respecte al 2019

Les xifres de persones mortes a la Conca d'Òdena confinada (Igualada, Santa Margarida de Montbui, Òdena i Vilanova del Camí) són alarmants. La primera setmana d'abril, de l'1 al 7, la Funerària Anoia ha fet 50 serveis. En la mateixa setmana de l'any 2019 en van fer 9. Aquesta diferència de 41 difunts suposa un creixement del 455,5%. És un creixement que no es pot atribuir del tot a la pandèmia de la Covid-19, perquè en molts casos no hi ha una prova feta per saber que aquella persona la patia, però les dades any rere any dels serveis funeraris no tenen grans variacions.

Les dades s'han d'entendre com una aproximació a la realitat del que està passant a la Conca d'Òdena. I, a aquestes xifres, caldria afegir-hi altres morts de persones residents en aquesta zona que s'han produït fora d'aquest àmbit, com ara les quatre que hi ha hagut a l'Hospital General de Catalunya, on es traslladen persones de l'Anoia que no poden ser tractats a l'Hospital d'Igualada.

Una altra de les dades que explica la situació greu de la zona on ha tingut més incidència la Covid-19 és la de l'Hospital d'Igualada. En aquest centre s'han hospitalitzat 371 persones fins ahir relacionades amb el brot víric. I d'aquestes, 84 han mort. Per l'UCI han passat fins ara 27 persones.

El brot va fer estralls en aquests centre sanitari les primeres setmanes perquè més de 300 professionals dels 888 de la plantilla van estar de baixa, ja fos perquè estaven malalts pel virus o perquè formaven part de l'entorn de persones infectades i van haver de fer quarantenes.

La diferència entre les dades de l'hospital i les de les funeràries s'explica per la gran quantitat de persones que han mort sense passar per l'hospital, moltes persones grans que han mort a les residències de la zona i altres que ho han fet a casa.

La situació a l'Hospital d'Igualada ha millorat els darrers dies, perquè bona part del personal que estava de baixa s'ha reincorporat. Però la direcció del centre fa una crida a la població perquè no relaxi les mesures de confinament.

L'Hospital d'Igualada ha instaurat un circuit de comunicació entre les famílies i els pacients. El personal passa per totes les habitacions i connecta els pacients amb les seves famílies via telèfon o WhatsApp, segons la disponibilitat. També han creat un grup de suport per atendre amb suport psicològic familiars.