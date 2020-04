La xifra de víctimes mortals a Nova York augmenta a 3.500

El balanç total de morts per Covid-19 a Nova York, que puja a més de 3.500 víctimes segons dades oficials, va ser posat en dubte ahir per l'alcalde de la ciutat, Bill de Blasio. El dirigent va criticar que no s'estan comptabilitzant de 100 a 200 persones que moren a casa seva sense haver-se fet les proves però que tenien símptomes. Per això Blasio va insistir en la necessitat d'incloure aquest perfil al recompte. Segons les autoritats, en un dia normal, menys de 25 persones moren als seus domicilis a Nova York, mentre que recentment s'hi registren entre 100 i 200 morts, que els serveis forenses atribueixen com a causa probable en gran part dels casos al virus, ja que no es fan testos per verificar-ho.

D'altra banda, el president dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar estar considerant no destinar més fons a l'Organització Mundial de la Salut (OMS), en al·legar que l'organisme «està molt centrat a la Xina» en la crisi derivada del coronavirus. A més, va acusar l'OMS de «sinocèntrica» per les «equivocades» recomanacions que, segons ell, va donar per combatre la pandèmia.