900 dels 15.000 vigilants de seguretat privada de Catalunya tenen símptomes de coronavirus

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat durant la roda de premsa d'aquest dissabte que 900 dels 15.000 vigilants de seguretat privada que treballen a Catalunya estan contagiats de la covid-19 o bé en tenen símptomes. Ha agraït la feina de les empreses de seguretat privada que considera que fan "una feina indispensable" ja sigui "reforçant els serveis essencials o nous serveis que s'han creat com per exemple el centre d'acollida de gent sense sostre ubicat a Fira". El conseller ha indicat que en les darreres 24 hores els agents policials han detingut 28 persones i denunciat 2.976 per no respectar el confinament pel covid-19.

Buch ha indicat que els mossos d'esquadra i les policies locals també han fet sis actuacions policials a requeriment sanitari o judicial, han identificat 8.553 persones i 8.240 vehicles. No s'ha tancat cap establiment ni s'ha aixecat cap acta de denúncia contra establiments el darrer dia.

El conseller ha informat també del dispositiu de trànsit Oris. "Hem aturat 8.985 vehicles i hem aixecat 326 actes per trencament del confinament", ha exposat. Ha dit que les dues lleis que regulen les sancions que s'imposen als ciutadans que incompleixen les mesures de confinament són la Llei General de Salut Pública i la Llei de Seguretat Ciutadana.

Pel que fa al trànsit, fins a les 14 hores d'aquest dissabte respecte a un dissabte normal a l'àrea metropolitana hi ha hagut un descens del 88,9% de sortida i un 84% d'entrada i respecte al dissabte de Setmana Santa de l'any 2019, la reducció és d'un 84% de sortida i un 81,% d'entrada.