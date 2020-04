Buch denuncia que desconeix com es repartiran les mascaretes del govern espanyol al transport públic

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha denunciat que el govern espanyol encara no ha informat a Protecció Civil –segons Buch, encarregada de la tasca- com es repartiran les mascaretes a partir de dimarts als accessos del transport públic. "No sabem ni on són, ni quantes ens en toca, ni amb quin sistema s'han de repartir o amb quin personal", ha assenyalat Buch en una entrevista a 'Catalunya Ràdio', que ha apuntat que aquest és un exemple més de la "incertesa" de les ordres de la Moncloa. El titular d'Interior ha insistit a la ciutadania que cal portar algun "sistema de barrera" si no s'ha aconseguit una mascareta i ha explicat que "en les pròximes hores" hi haurà "tutorials" per com fer-ne una a casa.

Buch ha dit que amb una mascareta feta a casa, o un element similar, també s'impedeix que es puguin compartir les "micropartícules". "Si no estan a l'abast ni del mercat ni de la donació que pot fer l'administració, una bona mesura és prendre precaució, seguir els tutorials de la Generalitat per saber com ens podem fer algun element d'autoprotecció i protecció als altres per evitar que es propagui aquesta malaltia", ha afegit.