Detingut un home que intentava utilitzar una comanda amb Glovo per portar marihuana

Detingut un home que intentava utilitzar una comanda amb Glovo per portar marihuana EP

Els Mossos d'Esquadra han localitzat marihuana en uns pots que transportava un repartidor de Glovo en un control a les 00:30 hores de la matinada d'aquest dissabte. Després de fer les gestions pertinents els agents han detingut a la persona que intentava utilitzar la comanda per vendre droga. Fonts dels Mossos d'Esquadra expliquen que darrerament hi ha hagut més casos similars. En temps de confinament aquesta pràctica ha crescut, segons apunta l'advocat Robert Castro del sindicat Free Riders, que lamenta que aquest fet se suma al "patiment psicològic d'exposició al covid-19" dels repartidors. Glovo ha establert protocols de suport als repartidors per aquests casos que coordina amb els cossos policials.

El sindicat exposa que segons ha copsat a través del boca-orella entre els repartidors s'ha "generalitzat l'angoixa de poder ser aturats". Castro diu que els riders no saben què porten i no poden obrir els paquets privats de particulars.

Glovo assegura que ha establert protocols d'actuació en coordinació amb els cossos policials. Si un repartidor "sospita" que "un client està fent un mal ús del servei" s'ha de posar en contacte amb l'empresa per posar-ho en coneixement de les autoritats.

Si els repartidors detecten que transporten una substància il·legal "la comanda es cancel·la immediatament, el repartidor l'apropa a la comissaria més propera i la plataforma es posa a disposició dels cossos policials", indica l'empresa.