El Govern central aprova 20.000 milions en avals per a empreses i autònoms

El Consell de Ministres extraordinari d'ahir va aprovar un segon tram d'avals públics de 20.000 milions d'euros íntegrament per a empreses i autònoms afectats per la caiguda de l'activitat com a conseqüència de la crisi sanitària.

L'objectiu del Govern espanyol és que se'n beneficiïn 1,3 milions d'empreses i autònoms per garantir la continuïtat de la seva activitat després d'una primera línia de 20.000 milions aprovada fa unes setmanes, que preveia que només el 50% d'aquesta quantitat fos per a pimes i autònoms.

Segons la ministra d'Hisenda i portaveu del Govern espanyol, María Jesús Montero, l'Estat garanteix l'aval de l'operació fins al 80% i va assenyalar que aquesta mesura és un «salvavides» per a molts negocis.

Per aquest motiu, Montero va subratllar que els bancs que tramitin aquests avals de l'ICO han d'oferir crèdits en el menor interès, terminis de devolució superiors i una carència, i va deixar clar que «en cap cas» poden anar associats a la contractació d'altres productes financers de les entitats.

La ministra portaveu va assegurar que es vol protegir les petites i mitjanes empreses i els autònoms de «qualsevol tipus d'abús», i que la injecció de liquiditat permetrà que el teixit productiu disposin de més mitjans per resistir millor l'impacte de l'emergència sanitària.

En aquest sentit, el Banc d'Espanya va afirmar que supervisaria les entitats financeres perquè complissin la normativa que revisaria els protocols adoptats pels bancs per avaluar-ne la fiabilitat.