El Govern habilita una pàgina web on recull projectes de recerca i iniciatives científiques contra el coronavirus

La Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement ha habilitat un espai web per recollir tots els projectes de recerca i les iniciatives científiques o per recollir aportacions que es fan a Catalunya. Actualment s'hi inclouen una cinquantena de projectes amb el lideratge i la participació de centres de recerca, grans infraestructures, universitats i hospitals catalans que investiguen teràpies, vacunes i noves proves diagnòstiques per a la covid-19, així com una desena d'iniciatives de micromecenatge per aconseguir aportacions de la ciutadania. El repositori recull informació detallada de cada projecte, així com el

finançament que rep i qui el lidera.

El Govern ha volgut posar en valor així "la recerca d'excel·lència" que es fa a Catalunya, que asseguren que contribueix "decisivament" a l'esforç científic global en el context de la pandèmia i creuen que reforça el país com "un dels principals referents científics europeus".

L'espai també inclou informació sobre els fons competitius a disposició del sistema de coneixement de Catalunya, així com un apartat per fer donacions a la lluita contra la covid-19. També hi ha totes les actuacions de suport material i logístic al sistema català de salut. "Des del sistema de coneixement de Catalunya s'està col·laborant intensament per ajudar a combatre l'expansió de la pandèmia des dels respectius àmbits de coneixement i disponibilitats tècniques", assegura el Govern.



Projectes

Entre la cinquantena de projectes hi ha el programa Orfeu per abordar el cribratge massiu de la població per detectar la COVID-19 que, en una primera fase, la desenvoluparan tres centres de recerca CERCA de Catalunya: el Centre de Regulació Genòmica (CRG), l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona). També hi apareix l'assaig liderat per l'investigador del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol (CERCA IGTP), Oriol Mitjà.

L'apartat també detalla els projectes catalans seleccionats en la convocatòria urgent de la Comissió Europea (CE) davant del brot de COVID-19, entre els quals hi ha el liderat per la professora Laura M. Lechuga de l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), que integren el Govern de la Generalitat, el CSIC, la UB i la UAB.