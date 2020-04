El Govern reclama veure els informes en què es basa Sánchez per relaxar el confinament a partir de dimarts

El Govern vol veure els informes en què es basa l'Estat per a relaxar el confinament de cara a dimarts. Ho ha explicat en la roda de premsa telemàtica d'aquest dissabte la portaveu, Meritxell Budó, que ha advertit a l'Estat que els "responsables" d'un nou rebrot a Catalunya "seran els qui prenguin decisions sense els experts". Budó ha garantit que aquesta no és cap "batalla partidista" i ha reclamat a l'executiu de Pedro Sánchez que expliqui amb quines mesures han "d'afrontar" aquest "desconfinament". Mentrestant, la portaveu ha dit que la Generalitat treballa perquè els catalans que hagin de tornar a la feina dimarts "ho puguin fer amb garanties per preservar la seva salut i la col·lectiva.

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha lamentat que el govern espanyol hagi rebutjat prorrogar el confinament total que reclama el Govern i ha carregat contra l'executiu per "no estar a l'altura".

Budó ha insistit que "no hi ha una activitat immunitària prou elevada, no hi ha prou gent que hagi passat la malaltia i no estem en una posició que permeti fer un desconfinament amb garanties", ha advertit. A més, ha carregat perquè l'executiu espanyol "no només decreta el desconfinament sense dir com ho farà" sinó que "trasllada la responsabilitat a autònoms i empreses": "És a dir, centralitzen competències i s'espolsen responsabilitats".

Per tot plegat, conscient que aquesta competència no està ara en mans de la Generalitat, el Govern treballa per "garantir" que els treballadors catalans que hagin de deixar el confinament total "ho facin amb garanties". Estudien, doncs, l'oferta al transport públic o com les empreses poden flexibilitzar els horaris per evitar massificacions.

El Govern demana que els treballadors que hagin de tornar a l'activitat laboral "ho facin amb la màxima prudència", sobretot per la massa de persones asimptomàtiques que són "possibles focus de transmissió" de la covid-19. Així, recomana a tothom l'ús de mascaretes i guants d'un sol ús, el rentat de mans de manera habitual, evitar aglomeracions al transport i que es mantingui la distància mínima d'un metre i mig entre altres persones". També recomanen afavorir el teletreball i flexibilitzar l'entrada i la sortida de la feina perquè la mobilitat sigui més esglaonada.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha alertat que "l'epidèmia continua viva" i que els centres necessiten "marge", que no es podrà començar a fer, creu, "si es comença ara amb un desconfinament". "Els directors d'hospital, d'atenció primària, d'UCI, d'urgències, ens recomanen allargar el confinament total uns dies més", ha insistit.