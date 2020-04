L'Ajuntament de Berga confirma les primeres morts de residents de les Germanetes aquesta setmana

El regidor de Serveis Socials de Berga, Ivan Sánchez, ha confirmat a Regió7 que aquesta setmana hi ha hagut les primeres morts de residents a la residència de les Germanetes de Berga, tot i que no ha volgut fer pública la xifra exacta assegurant que aquesta informació la gestiona el departament de Salut. Tot i això, algun mitjà local xifra el nombre de víctimes en cinc.

Sánchez destaca que, en ser l'única de les dues residències de la ciutat amb casos positius, el consistori està posant el focus en aquest centre per pal·liar les mancances de personal. «Nosaltres volem posar el focus en les mancances de personal», afirmava Sánchez, que va assegurar que el consistori sempre està en contacte amb les dues residències de la ciutat i es cuida de dotar-les de tot el material necessari per dur a terme la seva tasca amb seguretat. A més, el consistori també ha desinfectat la residència de les Germanetes per intentar pal·liar els efectes del coronavirus.

D'altra banda, el departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va reforçar dijous la residència de les Germanetes amb tres nous treballadors, després de les primeres morts per coronavirus. Ivan Sánchez confirma a Regió7 que no es tracta de treballadors sanitaris, sinó que s'ha incorporat un reforç en la direcció del centre i també dos auxiliars de geriatria.

La residència de Sant Bernabé, ara per ara, no ha tingut cap cas positiu. «Estem al costat de les persones que estan al peu del canó, especialment a la Sant Bernabé, ja que ho estan donant tot i estan fent més hores de les que toquen per poder fer front al coronavirus», afirma Sánchez.

Pel que fa al material necessari, el regidor assegura que de moment les dues residències estan ben cobertes, però indica que el que corre més pressa són els testos per als treballadors i els residents amb símptomes. «S'han fet testos només a la gent que presentava símptomes. A la Bernabé no se n'ha fet cap, i a les Germanetes, prop d'una vintena, assegura Sánchez, tot i que recorda que el fet que una persona tingui símptomes no vol dir que sigui positiu de la Covid-19.