L'Eurogrup mobilitzarà 550.000 milions en crèdits contra la crisi

Els ministres de Finances de l'eurozona han acordat mobilitzar 550.000 milions d'euros en crèdits per pal·liar els efectes de la crisi per la Covid-19. La reunió de dijous de l'Eurogrup, que reprenia la sessió suspesa dimarts per manca d'acord, va acordar mobilitzar 250.000 milions d'euros en línies de crèdit reforçades del fons europeu de rescat (MEDE), 200.000 milions en injeccions del Banc Europeu d'Inversions (BEI) en liquiditat a empreses i 100.000 milions en préstecs destinats a mantenir l'ocupació.

El titulars de Finances van acordar finalment que l'accés al MEDE, una de les qüestions que mantenia encallada la negociació, sigui sense condicions si els diners són per a despesa sanitària.

Tots els estats tindran accés a les línies precautòries del fons europeu de rescat davant «aquest repte específic», diu l'acord de l'Eurogrup. «Els únics requisits per accedir a les línies de crèdit serà que els estats membres de la zona euro que les demanin es comprometin a utilitzar-les per donar suport a finançar els costos en sanitat, cura i prevenció relacionats amb la crisi per la Covid-19», apunta el text.



Fins al 2% del PIB

Els estats que ho demanin podran accedir fins al 2% del seu PIB a través del MEDE. Els titulars de Finances van acordar que la línia de crèdit estigui només activa mentre duri la crisi sanitària del coronavirus.

L'acord per posar el MEDE en el centre de la resposta europea a la crisi pel coronavirus representa una cessió tant d'Itàlia com dels Països Baixos, que representaven les posicions més allunyades durant la trobada. Itàlia cedeix a l'hora d'acceptar el fons europeu de rescat, cosa que havia rebutjat fins ara, i els Països Baixos cedeixen a l'hora de permetre'n l'accés sense condicions.



Fons de recuperació

Els titulars de Finances també van acordar «treballar» en un fons de recuperació, en la línia del que proposava França.

L'Eurogrup va pactar que aquest fons per finançar la recuperació un cop la crisi hagi acabat ha de ser «temporal», «específic» i «proporcional a l'extraordinari cost de la crisi actual».

Malgrat considerar que ha d'estar finançat «adequadament», l'Eurogrup no ha arribat a cap acord sobre com finançar el fons de recuperació. França proposava que el finançament del fons de recuperació que planteja fos a través de la mutualització del deute, però els coronabons no estan ara per ara sobre la taula de l'Eurogrup.

Amb tot, les conclusions de la trobada recullen que el fons de recuperació ha de tenir una «font de finançament amb instruments financers innovadors». Itàlia, Espanya i França deixen així terreny perquè els caps de govern i d'estat discuteixin sobre els «instruments financers innovadors» que han de finançar el fons, entre els quals es poden incloure els coronabons.



La propera reunió

La reunió de caps d'estat i de govern de la Unió Europea per tractar i presumiblement aprovar l'acord de l'Eurogrup sobre el paquet de mesures econòmiques per fer front a la crisi sanitària serà el 23 d'abril, per Sant Jordi. Ho va anunciar el president del Consell Europeu, Charles Michel, que va dir que el pacte de l'Eurogrup és un «pas significatiu» que permetrà mobilitzar 550.000 milions d'euros per «protegir els països de la Unió Europea». «És el moment de posar les bases per a una recuperació econòmica sòlida», va afirmar Michel, que també va destacar que el pressupost plurianual de la UE haurà de jugar un paper «significatiu» en la lluita contra la crisi de la Covid-19.