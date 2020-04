L'Hospital d'Igualada porta el medicament específic a casa

El Servei de Farmàcia de l'Hospital d'Igualada fa arribar els medicaments específics que necessiten malalts que segueixen el tractament a casa. Habitualment aquests medicaments es van a buscar al mateix hospital, però mentre duri la situació de crisi per la Covid-19 es fa arribar la medicació hospitalària (MHDA medicació hospitalària de dispensació ambulatòria) al domicili dels pacients, i es prioritza aquells immunodeprimits i amb dificultats de mobilitat per evitar desplaçaments i respectar el confinament.

Fonts de la institució sanitària han indicat que «actualment s'està dispensant medicació per a dos mesos (normalment se'n dona per a un mes) a tots els pacients sempre que la seva situació d'estabilitat clínica ho permeti, perquè tinguin medicació fins que hagi passat el confinament més estricte». Amb aquests enviaments a domicili, l'Hospital ha fet arribar la medicació a més de 100 pacients.



Dos mesos de medicació

Fins ara, als usuaris que podien anar a buscar els medicaments, se'ls dispensava medicació per a dos mesos. Però se'ls feia un seguit de recomanacions a l'hora d'accedir al servei de farmàcia: entrada directa per la porta d'emergència del passadís de farmàcia i es recomanava que hi anés un familiar o amic autoritzat a recollir la medicació, i així no exposar els pacients.

Es va posar en marxa, a través de la Unitat d'Atenció al Ciutadà del Consorci Sanitari de l'Anoia (CSA), algunes entregues a domicili que feien alguns professionals en els trajectes de retorn a casa o que eren de pobles de la vora. Ara el servei es fa a domicili gràcies a Creu Roja, que s'ha coordinat per fer el servei.