Les mascaretes de la Generalitat estaran disponibles a les farmàcies el 20 d'abril

La portaveu del Govern de la Generalitat, Meritxell Budó, va anunciar ahir que les mascaretes del Govern estaran finalment disponibles a les farmàcies a partir de 20 d'abril, i no a partir de dimarts, com estava previst fins ara.

En un principi, es preveia que es podrien repartir 100.000 mascaretes a partir de dimarts vinent, però per «garantir el bon funcionament de la mesura i que tothom les pugui obtenir des del primer moment», el Govern ha decidit ajornar-ho al 20 d'abril per posar-ne a disposició un milió i mig. La primera remesa, que es repartirà amb la targeta sanitària, serà per a col·lectius vulnerables i «per als que reprenguin l'activitat laboral fora dels seus domicilis».

Les mascaretes, que tindran un cost de 0,64 euros més IVA cada una, es repartiran arreu de Catalunya amb criteris poblacionals. Segons va anunciar Budó en un tuit, les mascaretes que han comprat i que distribuiran són quirúrgiques, no FFP2.