Els nostàlgics de les confraries de Manresa porten la processó als balcons

María José Barbero havia de fer història ahir tot desfilant entre els Armats. Per primera vegada, com a legionaris romans havien de desfilar dones en la processó de Divendres Sant a Manresa. Però el coronavirus ho va impedir. Tot i això, la jornada va ser històrica perquè els Armats i els membres de la resta de confraries, envaïts per la nostàlgia, es van posar els vestits típics i van sortir als balcons per demostrar que la tradició es manté viva, malgrat que la crisi sanitària va obligar a suspendre l'acte religiós.

«Estava il·lusionada de sortir a desfilar amb els Armats. Fa sis anys que participo a la processó com a romana i aiguadera, però aquest any havia de ser especial. No ha pogut ser i hauré d'esperar fins a l'any que ve», es lamentava Barbero ahir. A les 8 del vespre va sortir al balcó de casa, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, juntament amb el seu marit, Joan Garcia, també vestit d'Armats.

Ell, que ja desfila com a soldat romà des de fa anys, va sortir amb el timbal i el va fer repicar per portar el so típic de la processó al seu carrer. I és que el repic dels Armats és la banda sonara del Divendres Sant a Manresa. No només va sortir aquesta parella vestida de le gionaris romans, sinó que bona part dels que ahir havien de desfilar a la processó van sorprendre els seus veïns sortint al balcó vestit de legionaris.

«Estic rebent moltes fotos dels companys dels Armats en què surten ells vestits a casa seva. Això vol dir que la iniciativa de recordar la processó, cadascú des de casa seva, ha tingut èxit», explicava ahir el president de l'associació, Manel Ortiz.

En la processó no falta mai la saeta, i ahir la cantaora Encarnita Ferrete, que cada any entona les melodia de Divendres Sant quan les confraries es posen en marxa, va cantar a casa seva, a Sant Joan de Vilatorrada. Membres de la Germandat de la Esperança Macarena es van encarrer de difondre per Instgaram les saetas. «Havia de ser un any especial perquè havíem canviat el pas i estrenàvem elements. I és que havíem de celebrar el vintè aniversari des que vam recuperar aquest acte de Divendres Sant. A més, volíem homenatjar un company que era portant de la germandat. No ha pogut ser i ha estat dur», explicava el responsable de la confraria, Álvaro Manzanares.

Altres germandats de la processó també van sortir al balcó, com els de la Bona Mort. Un dels responsables, Xavier Belmonte, va sortir al balcó de casa seva, al car-rer Talamanca, a les 8 del vespre per aplaudir. Ho va fer amb la túnica i la capirota a la mà tot lamentant-se de no poder sortir. «Ens sentim tristos perquè no hem pogut fer la processó, però també estem contents perquè sembla que la situació millora una mica. L'any que ve ens ho agafarem amb moltes més ganes», explicava.