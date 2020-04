Olesa fa una desratització «intensiva» de l'entorn del llac del Parc Municipal

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha iniciat aquest dijous a la tarda una campanya intensiva de desratització als entorns del llac del Parc Municipal, ja que s'ha detectat la presencia d'aquests rosegadors a la zona, segons ha informat el mateix ajuntament en una nota de premsa.

El tractament contra els rossegadors va a càrrec d'una empresa especialitzada i tindrà una durada total de dues setmanes. Aquesta campanya es fa aprofitant que, a causa de l'estat d'alarma que s'ha decretat pel coronavirus, amb el consegüent confinament de la ciutadania, permet que la zona sigui molt poc transitada.

La col·locació del producte es fa de manera que no suposi un perill per a la ciutadania. A més a més, la disminució de l'afluència de persones al carrer a causa de l'estat de confinament fa que la realització de la campanya de desratització es pugui fer aquests dies amb més seguretat. El tractament que es porta a terma a la zona propepra al llac del Parc Municipal consisteix en la col·locació de porta-esquers a tota la zona perimetral del llac, dins les reixes que hi ha al llarg del perímetre per evitar que cap persona o mascota hi pugui tenir accés.

Els esquers consisteixen en un raticida anticoagulant que provoca la mort dels rosegadors. Des del Departament de Salut Pública de l'Ajuntament d'Olesa s'indica que aquest raticida té un gust molt amargant que evita que els animals de companyia se'l puguin menjar per error. De totes maneres, per part del consistori es demana que la gent que transiti per la zona amb mascotes no deixin que els animals s'acostin al perímetre del llac. A més a més, en aquest sentit la regidoria, recorda que l'ordenança municipal obliga a portar els animals lligats.

Alhora, l'Ajuntament demana a la ciutadania que, en la mesura del possible, no deixi bosses d'escombraries fora dels contenidors que hi ha a la zona, ja que poden ser un focus d'atracció per a les rates i plagues d'insectes. En aquest sentit, l'Ajuntament vol recordar que la ciutadania pot informar de la presència de rosegadors o insectes a través de l'aplicació municipal Línia Verda.

El tractament de desratització del parc municipal s'ha inciat aquest dijous, 9 d'abril, i els porta-esquers es revisaran cada setmana, durant 14 dies. Mentre duri el tractament, l'Ajuntament reforçarà la neteja de la zona.