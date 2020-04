Els pantans estan al 94% i garanteixen les demandes per a més d'un any

Els embassaments de les conques internes estan al 94% de la seva capacitat, amb un total de 654 hectòmetres cúbics emmagatzemats, segons les últimes dades que ha facilitat l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) de la Generalitat de Catalunya.

Amb aquest volum de reserves es garanteixen totes les demandes per a un període superior a un any, segons ha concretat la mateixa agència.

L'aigua disponible als embassaments de les conques internes supera en 10 punts el nivell que hi havia avui fa un any, quan estaven al 84% amb un total de 581 hm3. Pràcticament tots els embassaments de les conques internes estan per damunt del 90% de la seva capacitat.

En el cas concret dels pantans de casa nostra, el de la Baells, al Berguedà, està al 97% (8 punts més que fa un any), mentre que al Solsonès, el de la Llosa del Cavall, està al 100% (2 punts més), i el de Sant Ponç al 93% (en aquest cas, 3 punts per sota en relació amb la mateixa data de fa un any).

El volum actual de reserves és molt similar al registrat després del pas del temporal Gloria a final del gener del 2020, amb un percentatge que ha oscil·lat entre el 98 i el 94% actual. Això ha obligat a modular la sortida d'aigua dels embassaments per poder assumir l'aigua de les capçaleres i mantenir el resguard de seguretat.

D'altra banda, l'ACA informa que la dessalinitzadora del Llobregat produeix, diàriament, 0,45 m3/s (40 milions de litres d'aigua), i compensa l'aturada de la planta de la Tordera i garanteix les demandes al nord del Maresme i sud de la Selva.