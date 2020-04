Saber si s'ha passat la Covid val 50 euros

A Manresa és possible fer-se una prova mèdica per saber si una persona ha passat el coronavirus. Es tracta d'un servei privat. Costa 50 euros i, això sí, paciència perquè ja hi ha llista d'espera per als pròxim dies hàbils. Laboratoris Badal, de la multinacional alemanya Synlab, va començar aquesta setmana a fer analítiques de sang que permeten saber si una persona ha passat el coronavirus o si té alguna afecció vírica.

La iniciativa ha generat certa controvèrsia tenint en compte que Salut, servei públic, no garanteix la prova a tothom, tan sols a persones amb una afecció respiratòria greu i que ja està ingressada i també a personal sanitari.

Aquest dimecres, primer dia que es va començar a practicar la prova, davant la delegació de Synlab a Manresa, Laboratoris Badal, hi havia cua al carrer. No tan sols perquè molta gent es va interessar pel test o ja havia demanat cita prèvia –els dies previs van rebre una allau de trucades segons van reconèixer a Regió7–, sinó perquè a dins l'establiment no hi podia haver més persones del compte per respectar les distàncies de seguretat.

Segons diu el mateix laboratori Synlab, un gegant alemany establert a més d'una quarantena de països, actualment hi ha diverses opcions per detectar la presència del coronavirus en una persona. La que utilitza Salut és l'anomenat PCR, que consisteix en la detecció directa del virus en el material genètic. S'ha de fer en un laboratori de biologia molecular, i les mostres que s'han de recollir no són pas de sang, sinó mostres del tracte respiratori que s'obtenen a través del nas, la faringe o bé d'esputs. Tant la recollida de la mostra com el seu trasllat l'ha de dur a terme personal especialitzat, com per exemple professionals del Servei d'Emergències Mèdiques, que és qui ho va assumir en un primer moment.

Tot i que Badal no ha fet declaracions al respecte i que Synlab adreça a un telèfon que no contesta, un altre sistema per detectar la possible presència de coronavirus és l'anàlisi que proposa la multinacional. Es tracta d'una extracció de sang per detectar uns determinats anticossos que hauria generat el cos per fer front al coronavirus. La mateixa empresa admet que és una prova que no es recomana per detectar que una persona té la Covid-19, sinó que hauria de confirmar que ja l'ha passada –i ja hauria de ser immune al virus, tot i que aquest supòsit encara s'ha d'estudiar. En aquest cas podria donar falsos negatius. Recomana que no s'utilitzi com a eina per fer testos massius a la població. Tot i així, hi ha empreses que ho demanen als seus treballadors, segons ha sabut aquest diari.

La delegació a les comarques centrals del Col·legi de Metges de Barcelona ha corroborat que aquest tipus de prova és generalment útil per saber si una persona ha passat la infecció però serveix poc per saber si aquesta infecció continua activa. O sigui que no seria vàlida per fer un diagnòstic. Així mateix aconsella que, tot i que es tracti d'una prova de caire privat, fora del sistema públic, en consulti la conveniència de fer-la així com els resultats amb el metge de capçalera, ja que calen coneixements mèdics per fer-ne una interpretació correcta i descartar que els anticossos que es puguin detectar siguin per una altra infecció vírica com una grip.

Els resultats de la prova poden tardar entre 3 o 4 dies. Cal demanar cita prèvia, i dur guants i mascareta. No cal anar en dejú.