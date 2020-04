«A Suècia es veu amb por sobretot pel que passa en altres països

El gironellenc Ferran Sibila (1988) compleix la seva segona temporada com a tècnic assistent de l'històric club suec de futbol IFK Göteborg, després de dos anys anteriors, també a Suècia, però en el modest GIF Sundvall igualment de l'Allsvenskan, la Primera Divisió sueca. Sibila treballa per l'empresa Soccer Services Barcelona SL. Amb els seus mètodes, Sibila i tot l'equip tècnic treballa per despertar un gegant del futbol europeu adormit les darreres temporades. Göteborg és la segona ciutat en importància a Suècia, després de la capital, Estocolm.

Com es veu la crisi del coronavirus des de Suècia?

Es veu amb por, tenint en compte el que està passant en altres països; estem expectants per veure com pot evolucionar la pandèmia aquí. En el meu cas particular, estic afectat per com influeix en altres punts, sobretot a Catalunya, on conec més gent. Sovint parlo amb la família, el meu germà, nebots, pares, avis, i també amb els amics. I ara arran del confinament encara més, perquè tothom té més temps i no va tan atabalat en el seu dia a dia. Això deu ser una de les poques coses positives que puc considerar del coronavirus.

Quina afectació té el virus al país suec?

Parlen d'unes xifres relativament baixes, tot i que aquests són números irreals perquè no es fan gaires proves; només es comptabilitzen els afectats que són tractats als hospitals.

Quines mesures s'han pres a Suècia per respondre a la virulència del coronavirus?

Aquí no hi ha confinament; van prendre mesures abans que el virus fos exponencial. Això sí, s'ha reduït l'activitat del país. S'han prohibit esdeveniments amb més de 500 persones. I això ja fa unes setmanes, i així han evitat molts casos. Han suspès la universitat i els instituts, però no les escoles de primària, i la gent pot anar a treballar. El Govern recomana, però, que qui es trobi una mica malament no vagi a la feina; també ha aconsellat a les empreses que, si poden, enviïn els seus empleats al teletreball. Suècia funciona a mig gas.

Pel que fa al futbol, quines limitacions té a l'IFK Göteborg?

Nosaltres ens entrenem cada dia al matí per intentar millorar l'equip, però els caps de setmana no tenim partit. No sabem quan es tornarà a arrancar l'activitat real. Quan es van aturar les competicions, estàvem jugant la Copa de Suècia i havíem d'enfrontar-nos, en els quarts de final, al Hammarby al seu camp. La lliga encara no havia començat, perquè normalment ho fa la primera setmana d'abril. S'ha fet un nou pla perquè sigui al juny, però el coronavirus mana i caldrà veure com evoluciona al món i en particular a Suècia.

En uns moments delicats com aquests, hauria preferit viure'ls a Catalunya?

Evidentment, quan les coses són més difícils trobes a faltar la gent més propera. Però en el meu cas continuo treballant i no estic confinat, i per tant tampoc podria estar amb els meus. Però, és clar, en unes altres circumstàncies de no poder treballar i d'estar confinat, el millor seria estar a casa.