Súria exhibirà avui des de les llars un petit tast de la tradició caramellaire

A Súria, les caramelles, que estan considerades les més grans de Catalunya, se celebraran a les xarxes socials i als balcons i finestres de la vila, amb un programa d'activitats organitzat per la Comissió de Caramelles amb el suport de l'Ajuntament, en una edició inèdita que han batejat com a ConfiCaramelles 2020. L'acte central serà avui, a les 10 del vespre, amb la interpretació col·lectiva d' El cant del poble que faran tots els caramellaires des de casa seva.

Ja fa uns dies que els diferents barris de la vila llueixen els tradicionals mocadors i pancartes caramellaires i des del perfil oficial de les Caramelles de Súria a Instagram s'ofereixen actuacions. En aquesta xarxa es poden publicar imatges caramellaires per tal de mantenir el caliu de la tradició.

Per mantenir viva la tradició popular malgrat el confinament, alguns municipis bagencs impulsen aquest cap de setmana diferents iniciatives per celebrar la Pasqua, una festa que té les caramelles com a grans protagonistes. Súria i Callús, els dos principals exponents caramellaires de la comarca, però també altres municipis, volen complir amb la tradició i han programat, per avui i demà, cantades des dels balcons, a les xarxes socials o per la ràdio.

Altres poblacions amb tradició caramellaire de la Catalunya Central, com Callús, l'Ametlla de Merola, Viladomiu Nou, Sant Vicenç de Castellet, Sant Fruitós, Navàs i el Palà de Torroella, han programat actes simbòlics per a demà. Serà un petit tast des dels balcons.