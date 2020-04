Pau Hontangas Rosell (Manresa, 23 d'agost del 1995) viu a Moscou des del novembre de l'any passat. Treballa al col·legi privat Letovo, al sud de Moscou, al districte administratiu de Novomoskovskiy, on fa suport acadèmic del batxillerat internacional. De passada, està aprenent rus. Va estudiar Relacions Internacionals i té un màster en Seguretat i Pau Internacional.



Quan s'assabenta de la pandèmia, en el sentit que el Govern comenci a fer accions?

Rússia va ser un dels primers països que va prendre mesures preventives perquè va ser dels primers a tenir casos oficials. El primer es va saber el 30 de gener i el 31 va tancar les fronteres amb la Xina. Quan feia servir el transport públic, vaig veure que feien un tracte discriminatori. Agafaven els nacionals xinesos i els feien omplir uns formularis.

Estan confinats?

Ho estem des del 30 de març. Primer va sortir el Putin el 25 de març a fer el discurs adreçat a la nació i va anunciar que del 28 de març al 5 d'abril la gent no havia d'anar a treballar i que el Govern els pagaria unes vacances, però molta se'n van anar a la regió del sud, a Sotxi, que és una extensió turística molt important al costat del mar Negre. Les reserves d'hotel es van disparar. Com que la gent no feia el que havia de fer, el dia 30 de març l'alcalde de Moscou (Serguei Sobianin), que està al càrrec de la resposta del coronavirus a tot Rússia, va decretar el confinament a la regió de Moscou, i ara s'ha anat ampliant a les altres regions. Ha començat ara i han pujat els casos molt de cop.

...?

Era molt estrany perquè des del primer cas no n'hi va haver cap més. No es va passar de cent fins al 17 de març. Tothom sospitava molt de les dades oficials del Govern rus perquè té fama d'amagar informació. Ja va passar amb Txernòbil. I al mateix temps que hi havia tants pocs casos comparats amb tot el món, deien que havien crescut molt els de pneumònia, que no catalogaven com a coronavirus. Molt poca gent creia que hi hagués pocs casos, sinó més aviat que ho volien amagar perquè la gent digués que Rússia ho feia molt bé i que la UE i els EUA ho feien molt malament. A més a més, a Putin li interessava que anés tot bé perquè tenia un referèndum el 22 d'abril per canviar la constitució per poder-se quedar més temps. Finalment, el va ajornar.

Quan acaba el confinament?

No ho sabem. Primer, es va parlar d'un autoaïllament de la gent gran i amb malalties cròniques, però es va veure que no va funcionar, i dilluns ja va ser per a tothom. Hi ha gent que diu fins al 14 d'abril. No ho sé ben bé.

Sembla que van una mica endarrerits?

A Rússia tenen el precedent del que ha passat a Itàlia i Espa-nya i estan cometent els mateixos errors. Anem tard.

Com s'informa?

A més de les webs oficials del coronavirus, miro The Moscow Times, que cada dia informa de les mesures que es prenen, que no són gaire clares.

Es nota la mentalitat d'aquí?

És una filosofia més col·lectiva i comunitària, de vèncer junts. A Europa i Occident hi ha més individualisme.