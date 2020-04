Vergés critica les proves privades sense especificar quines

La consellera de Salut, Alba Vergés, va explicar ahir, en la compareixença diària, que s'han detectat centres privats que ofereixen proves de la Covid-19 de pagament, incloent PCR, i va avisar que s'han de posar a disposició del sistema públic. Malgrat això, no va deixar clar de quina mena de proves es tractaria, si únicament les que fan un detecció directa del virus en el material genètic (que és la que utilitza Salut, les anomenades PCR) o les analítiques, com les que ha començat a fer aquesta setmana a Manresa els Laboratoris Badal, de la multinacional alemanya Synlab, que serveixen, segons expliquen, per saber si una persona ha passat el coronavirus o si té alguna afecció vírica.

La consellera igualadina va respondre a una de les preguntes dels periodistes després que eldiario.es publiqués que hi ha almenys dos centres sanitaris privats de Barcelona que venen aquestes proves per entre 200 i 230 euros. Vergés va indicar que tenen constància de tres o quatre pràctiques d'aquest tipus, i va remarcar que s'enviarà un recordatori perquè comuniquin si tenen proves d'aquest tipus i Salut decideixi quin ús se'n fa. També va recordar que el Govern va signar una resolució que establia que tot allò privat, incloent els laboratoris clínics, passava a estar sota coordinació pública: «No pot ser que hi hagi ofertes privades i després no en sapiguem els resultats, què se'n fa ni com es gestionen», va indicar.

La consellera de Salut, Alba Vergés, també va explicar que la Generalitat té a la seva disposició tests ràpids de detecció de coronavirus i que els farà «prioritàriament» a usuaris de residències i professionals. Aquests test permetran saber la situació en cada residència i, aleshores, decidir «de forma individualitzada» si traslladar o no els interns a altres espais, encara que, va subratllar, s'estan practicat, i se seguirà fent, tests PCR.