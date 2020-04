La xifra de morts a Manresa puja a 115 però les altes ja superen el mig miler

El nombre de persones mortes a la ciutat de Manresa des de l'inici de la pandèmia puja a 115, sumant les 109 que han perdut la vida als centres de la Fundació Althaia (Sant Joan de Déu i Centre Hospitalari) i les 6 de l'Hospital de Sant Andreu. Si dijous es van registrar 7 defuncions a Althaia, ahir van ser 4 més les que van haver d'afegir al còmput global, mentre que a Sant Andreu van ser dues abans-d'ahir i cap el divendres.

Seguint amb el balanç de la jornada d'ahir a la Fundació Althaia, s'ha de consignar que es van donar 35 altes, un guarisme que eleva el total a 506, mentre que el nombre de pacients confirmats ingressats continua a la baixa i a hores d'ara és de 192. D'altra banda, hi ha 123 treballadors confinats, dels quals 110 són positius.

A l'Hospital de Sant Andreu, hi ha 70 persones ingressades a les unitats d'aïllament que són considerades casos de la Covid-19, ja sigui perquè han donat positiu a la prova o perquè presenten símptomes clars. A hores d'ara hi ha 46 treballadors del centre que han donat positiu i estan a casa, i 3 més que també s'hi han confinat de manera preventiva perquè estan pendents de fer-se el test o bé de rebre'n els resultats.



Dues víctimes a Berga

A l'Hospital de Sant Bernabé de Berga es van haver de lamentar ahir dues morts més, que eleven el total a 26. I es van donar 5 altes a domicili. D'altra banda, hi ha 42 pacients ingressats que han donat positiu en la prova de la Covid-19. Entre els professionals sanitaris no hi ha cap cas nou.



Catalunya, més de 14.000 altes

En la nota emesa anit pel departament de Salut, es va donar a conèixer que durant la jornada del divendres hi va haver cent nous casos de persones mortes per culpa de la pandèmia del coronavirus. Una xifra que fa pujar el total fins a 32.984. Pel que fa al nombre de casos positius, ahir se'n van registrar 1.257 de nous, per un total de 32.984 (5.251 són professionals sanitaris). El total d'altes hospitalàries és de 14.298.

Pel que fa a les residències de gent gran, hi ha 2.985 persones amb diagnòstic de coronavirus que estan sent tractades. Des del 15 de març, han mort 1.567 persones residents en centres.



Continua el descens a Espanya

Els casos per coronavirus es van elevar ahir fins a 157.022 a l'Estat espanyol, 4.576 més que el dijous; i les 605 morts registrades augmenten el total a 15.843. Fins ara, ja s'han curat 55.668 persones, el 35 % dels casos notificats.

La xifra de defuncions és la més baixa en una sola jornada des del 24 de març passat, quan se'n van notificar 514. «L'increment és del 3 % i podem dir que continuem amb la tendència descendent», va dir la directora adjunta del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, María José Sierra.



Més de 100.000 morts

El nombre de morts a tot el món a causa de la pandèmia de coronavirus va superar ahir el llindar dels 100.000 morts, segons les dades recollides per la nord-americana Universitat John Hopkins. D'aquesta manera, la pandèmia originada a la ciutat xinesa de Wuhan ha deixat fins ara 100.376 persones mortes, amb un total de 1.650.210 casos reconeguts ens 185 països d'arreu del planeta.

A hores d'ara, Estats Units figura com el país més afectat pel virus SARS-CoV2, amb més de 475.000 casos, una xifra superior a la suma conjunta d'Espanya, Itàlia i Alemanya. A més, l'Estat nord-americà ja registra 17.925 morts, darrere només d'Itàlia, on han mort 18.849 persones.

Per la seva part, el Regne Unit va tenir ahir 980 morts en un sol dia, una xifra que no han assolit fins ara ni Espanya ni Itàlia. El total de defuncions al país és de 8.958, i el nombre de casos registrats ja és de 71.078 persones.