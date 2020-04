«Al principi, una dona ens volia vendre unes 20 mascaretes a 290 euros»

A la farmàcia Trujillo Isern, a les Bases de Manresa, també denuncien que al principi proveïdors van encarir els preus de protecció. Rosa Marta Malet, que hi treballa, explica la feina que hi hagut a la farmàcia i com estan vivint la crisi sanitària.



Venen clients amb símptomes d'haver estat contagiades?

Sí, hi ha persones que diuen trobar-se malament, que tenen tos i febre, i els diem que no s'espantin. Que vagin cap a casa i si continua tenint aquests símptomes, que truquin al 061, que és des d'on els informaran. És arran de la informació que els donin trucant a aquest telèfon, que han d'actuar.

Temen estar tan exposats?

No, perquè ja prenem les precaucions necessàries i seguim estricament tot els protocols. Ens assegurem de mantenir les distàncies de seguretat i, fins i tot a l'hora de fer els pagaments, es demana que ho facin amb targeta de crèdit per evitar contagis.

Una de les qüestions polèmiques són els preus que estableixen els proveïdors a productes de seguretat.

Sí, s'han encarit molt, i al principi, quan no hi havia mascaretes, ens van oferir vint de les FPP2 per 290 euros més IVA, quan abans de la crisi sanitària costaven tres euros cada una. El gel hidroalcohòlic també es va encarir el doble.

Ve més gent del que és habitual?

No venen més clients del que és habitual, però sí que al principi, quan les farmàcies gairebé no teníem mascaretes i es buscaven els productes de protecció, venien persones que no eren els clients de sempre. Era gent que anaven buscant a diferents farmàcies de Manresa aquests productes tan buscats.

Hi ha clients que per temor que certs fàrmacs no arribin a la farmàcia, en compren molts?

Bé, hi ha clients que volen comprar molts fàrmacs com paracetamon o Ventolin. N'hi ha que potser en volen quatre caixes i, és clar, el que fem aquests dies és racionalitzar les vendes, pero els tranquil·littem i els assegurem que continuarem tenint els productes que necessiten.