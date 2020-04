CCOO i UGT denuncien col·lapse en la tramitació de les baixes dels treballadors

Els sindicats CCOO i UGT van denunciar ahir que no s'estan tramitant les baixes dels empleats de la Conca d'Òdena que no han pogut sortir a treballar mentre ha durat el confinament perimetral. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, va fer la roda de premsa acompanyat de Mario Olmedo, de la UGT, i Jordi Cazorla, de CCOO, que van revelar que, malgrat que dimarts es va aprovar un Reial Decret que reconeixia el dret d'aquests ciutadans a percebre un subsidi equivalent al de la baixa per accident, «encara no han cobrat res perquè hi ha un col·lapse burocràtic». Alhora, van exigir una solució per a les persones que viuen fora d'aquest territori però treballen dins, perquè «estan absolutament desprotegides». Castells va demanar al Govern «que es posi les piles» per resoldre aquesta situació i garantir els drets de tots els ciutadans. Mario Olmedo, responsable d'UGT a l'Anoia, va lamentar la «lentitud» en la tramitació de les baixes dels treballadors que resideixen en algun dels quatre municipis de la Conca d'Òdena afectats pel confinament perimetral i que el 13 de març van veure's obligats a deixar de treballar. En aquest mateix sentit es va expressar Jordi Cazorla, secretari d'Organització i Recursos de CCOO de l'Anoia, que va demanar celeritat perquè «hi ha gent que no arriba a final de mes». Tots dos dirigents sindicals també van exigir una solució per als empleats que viuen fora de l'àrea confinada.