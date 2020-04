La Covidrun Berguedà supera els 18.500 euros, recaptats un dia abans del seu inici

La Covidrun Berguedà, l'esdeveniment organitzat per algunes entitats esportives de la comarca amb l'objectiu de recollir fons per a l'Hospital Sant Bernabé de Berga per a la lluita contra el coronavirus, comença avui després de superar les 2.000 inscripcions i els 18.500 euros recaptats.

L'esdeveniment té una programació àmplia d'activitats esportives, com ioga, Pilates, cardiobòxing, ciclisme, zumba, estiraments i country, que es podran seguir a través de les xarxes socials de les entitats esportives organitzadores: Joves Atletes de Berga (JAB), Club Esquí Berguedà, Cquie Puig-reig i Mou-te a l'Alt Berguedà. Les activitats tindran lloc una cada hora a partir de les vuit del matí. Els inscrits podran compartir la seva activitat esportiva a través del hasthag #covidrunberguedà. A més, la jornada tancarà amb una actuació del cantant de Terrassa Miki Núñez.

«Quan ho vam iniciar pensàvem que recaptaríem uns 500 euros més o menys. Mai ens hauríem pensat que acabaria esdevenint el que és ara», afirma una de les organitzadores de l'esdeveniment, Clàudia Sabata, que recorda que avui es pot seguir donant diners a través de les inscripcions, que tenen un preu de 3 a 25 euros.

D'altra banda, el conseller comarcal d'Esports, Abel García, va lloar l'esforç de l'organització per preparar un esdeveniment d'aquestes característiques en pocs dies. García va assegurar que els diners recapats els gestionarà directament l'hospital per destinar-los al que ells creguin necessari.