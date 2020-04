Estats Units ja supera Itàlia i és el país amb més morts per la Covid-19

La pandèmia del coronavirus ha sumat 100.000 casos arreu del món durant les últimes 24 hores. En aquests moments, l'epicentre de la malaltia es troba als Estats Units, que ja compta amb més de mig milió de contagiats i ja és el país del món amb un major nombre de morts, després de superar ahir Itàlia. Espanya ocupa la tercera posició. Després d'haver sumat 783 morts en 24 hores només a l'estat de Nova York –principal focus de la pandèmia al país nordamericà–, els EUA ja sobrepassaven ahir les 19.800 víctimes mortals per Covid-19, una xifra amb la qual ja superen Itàlia, que en registrava 19.468. Es tracta de les dades que recull cada dia la pàgina web de la Universitat Johns Hopkins, segons la qual un total de 1.724.736 persones han resultat contagiades per la malaltia en 185 països del món.

Dins dels Estats Units, que a banda d'encapçalar la llista de morts també és el primer país en nombre de persones contagiades (amb un total de 503.594), el principal focus de preocuapció és Nova York, on s'han registrat més de 160.000 infeccions i el volum de morts arriba a 8.627. En aquest sentit, els EUA es van convertir divendres en el primer país del món en registrar més de 2.000 morts per coronavirus en un sol dia.

Els 2.108 morts que es van registrar divendres arreu dels Estats Units ja van significar un augment respecte als tres dies anteriors, quan es van registrar 1.878, 1.936 i 1.879 morts. El 60% dels morts en les últimes 24 hores als EUA vivien en tres estats: Nova York, on 777 persones van perdre la vida, el veí estat de Nova Jersey, amb 232 víctimes mortals, i Michigan, on hi va haver 205 decessos.