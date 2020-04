Els EUA insten Maduro a pactar si no vol «una transició perillosa»

L'enviat especial dels Estats Units per a Veneçuela, Elliott Abrams, ha advertit al president veneçolà, Nicolás Maduro, que si no accepta una «transició» pactada amb l'oposició, aquesta es durà a terme igualment, però serà més «perillosa» i «brusca». «Si el règim decideix que reprimirà més, probablement està fent que la transició sigui igual de probable, però més perillosa i brusca», va afirmar Abrams en una entrevista amb el grup d'estudis Centre d'Estudis Estratègics i Internacionals. Abrams es referia així a l'última proposta política dels Estats Units per instaurar un Govern d'emergència a Veneçuela que deixi fora tant Nicolás Maduro com l'autoproclamat «president encarregat» i líder de l'oposició Juan Guaidó. Si la iniciativa no tira endavant, «es veurà més pressió dels Estats Units».