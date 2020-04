La gestió de mascaretes del Govern català fa enfadar les farmàcies de la regió central

Sorpresos i enfadats. Aquestes són les sensacions de les farmàcies de la Catalunya Central després que el Govern català anunciés que pensa distribuir 14 milions de mascaretes per a la ciutadania. Denuncien que encara no han rebut cap comunicació oficial i, per tant, no saben quantes en rebran ni quin dia en disposaran. L'Executiu català ha dit que serà a partir del dia 20, però els farmacèutics ja començaven a tenir clients ahir que demanaven si ja en tenien, i davant la pregunta, els responien que no, tot encongint les espatlles en no saber quan en tindran. Moltes preguntes i poques respostes.

Aquesta manca d'informació de les farmàcies del país, des d'on es distribuiran les mascaretes, ha provocat l'enuig del sector i lamenten anar a la cua dels agents implicats en la sanitat del país, en no estar degudament informats i no poder respondre les preguntes i les inquietuds de la ciutadania. «És un desgavell i un despropòsit perquè oficialment no sabem res. Primer van dir que en repartirien 100.000 el 14 d'abril i posteriorment van dir el dia 20, però no comptem tenir les que distribuirà el Govern fins al 26 d'abril. Si al principi repartiran aquesta quantitat, no hi haurà suficients per a totes les farmàcies», destaca Maria Cosp, que regenta una farmàcia a Berga. És previst que en distribuiran un milió i mig el dia 20.

Les mascaretes que distribuirà la Generalitat seran les quirúrgiques i no les FFP2, les que garanteixen més protecció, i n'hi haurà dues per cada ciutadà i que cadascú podrà adquirir amb la targeta sanitària. El cost serà de 0,64 euros més IVA. «Són mascaretes amb un filtratge del 30%, que és poc, i d'un sol ús. Per tant, quan els ciutadans hagin adquirit la targeta el màxim que en poden recollir, què hauran de fer?», es pregunta Cosp. Ahir, aquesta farmacèutica berguedana disposava de mascaretes d'un teixit especial per evitar contagis i un altra de cotó amb filtre de plàstic. «La setmana que ve disposaré de les FFP2, les que garanteixen més protecció. Els proveïdors havien apujat molt els preus a l'inici de la crisi sanitària i jo he arribat a pagar vuit euros per mascareta. No se'n produïen suficients davant l'allau de demanda. Ara no són tan cares i crec que les compraré per quatre euros cada una. Abans de la pandèmia costaven dos euros», afegeix. Els preus dels proveïdors ha baixat perquè no hi ha tanta demanda, perquè que molts ciutadans ja en tenen, i la producció és superior la de fa dues setmanes.

Són setmanes de molta feina a les farmàcies i Ricard Comas, el titular de la farmàcia de la plaça de Sant Domènec de Manresa, assegura que cada dia passen unes 40 persones per comprar algun producte de protecció. «Som l'ase dels cops, però ja hi estem acostumats. És empipador que ens haguem d'assabentar de les mesures que ens afecten directament dels mitjans de comunicació i que nosaltres encara no haguem cap comunicat oficial», es queixa.

Les farmàcies consultades no només tenen dubtes de si tindran suficients mascaretes de les que distribuirà el departament de Salut, sinó que temen cues el dia 20 d'abril de clients que en voldran adquirir. Els treballadors de la farmàcia Planas, al carrer Guimerà de Manresa, també lamentaven no saber res de res, tot i que asseguraven que un cop es posi en marxa la mesura, en principi no hi ha d'haver cap problema per als qui vulguin adquirir la mascareta amb la targeta sanitària. El sistema informàtic està preparat per poder-les distribuir sense problemes. Des de la farmàcia Nova del Vall, a Berga, s'afegien a les queixes i afirmaven que des de fa dies atenen trucades per saber si ja dispensen mascaretes amb la targeta sanitària.

El president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, Jordi de Dalmases, ja va alertar després de l'anunci de la Generalitat que dimarts vinent no hi hauria les mascaretes que volien reportar per posar-les a disposició de la ciutadania a les farmàcies. De Dalmases va advertir llavors que això no podia ser. «Les previsions són que les tindrem la setmana del 27 abril», va assegurar. Una data que lliga amb el que han comentat alguns farmacèutics de les comarques centrals per a aquest diari. El president del col·legi també va demanar a la ciutadania que no trenqui el confinament per anar a buscar una mascareta «que encara no se li pot servir».

Precisament va ser després d'haver parlat amb el Col·legi de Farmacèutics de Catalunya, quan la Generalitat va decidir posar-les al servei de la ciutadania el 20 d'abril, i no abans. Amb tot, al maig n'acabaran servint 14 milions i per això garanteixen que «abastaran sobradament a tota la població». Les mascaretes –cada una amb un cost de 0,64 euros, més IVA- es repartiran pel país amb criteris poblacionals.

El Govern català ha indicat que aquelles persones que han de rebre aquest primer bloc de mascaretes R2, de tipus quirúrgic, són «els col·lectius vulnerables i aquells que reprendran la seva activitat laboral anés del seu domicili». El sistema funcionarà com quan es va a cercar qualsevol medicament i, per tant, l'usuari anirà a la farmàcia amb la targeta sanitària i se li lliurarà la mascareta.



Extremant precaucions

Les farmàcies han extremat les precaucions per evitar contagis i totes asseguren que des del primer moment han seguit els protocols difosos per les autoritats sanitàries. Hi ha farmàcies, com és el cas de les farmàcies Ros i Planas, que han col·locat una mampara de plàstic per evitar, d'aquesta manera, el contacte entre els clients i els personal que hi treballa.

«Nosaltres mantenim la distància social que recomanen i evitem que els clients paguin en metàl·lic i els fem pagar amb targeta de crèdit. Seguint els protocols no hauríem de contagiar-nos, malgrat és cert que els personal del sector tracta amb persones que, que quan tenen dubtes i tenen alguns símptomes, s'apropen a la farmàcia per fer consultes», explica Olga Trujillo, responsable de la Farmàcia Trijillo Isern, de les Bases de Manresa.

Altres farmàcies de la capital del Bages, com l'Oltra i la Buxó, -ubicades a la Muralla del Carme i al Passeig Pere III, respectivament-, han optat per atendre els clients a l'entrada d'accés en comptes de fer-los passar a dins de l'establiment. I és que les farmàcies, molts cops, atenen dubtes sanitaris dels ciutadans.