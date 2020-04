El govern català aprovarà un pla per evitar nous contagis davant l'aixecament del confinament total

El Govern celebrarà un consell executiu extraordinari aquest diumenge a la tarda per aprovar un pla de mesures per "protegir els ciutadans" davant l'aixecament del confinament total del govern espanyol. El president del Govern, Quim Torra, ha dit que les mesures seran d'obligat compliment i que abordaran diferents dimensions, des del control sanitari, la coresponsabilitat de la ciutadania, el control de les aglomeracions o les dirigides a col·lectius vulnerables. En una roda de premsa telemàtica, després de participar en la reunió de presidents autonòmics per videoconferència, Torra ha expressat que impulsen el pla perquè no poden quedar-se de "braços plegats", però que encara té "esperança" que el president, Pedro Sánchez, "rectifiqui".