Illa defensa que si augmenten els casos serà per la realització de més testos

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va defensar, precisament, que si els casos de coronavirus creixen en les properes setmanes serà per la realització de més testos diagnòstics, i no pel retorn a la feina a partir d'aquest dilluns dels treballadors de serveis no essencials, una vegada ha conclòs el permís retribuït recuperable aprovat pel Govern abans de Setmana Santa.

«Si hi ha un increment de contagis, que esperem que no es produeixi, caldrà posar-ho en context en relació amb la major capacitat de testeig», va assegurar Illa en roda de premsa després de ser preguntat pels periodistes sobre la possibilitat que la mobilitat creixent de les properes setmanes incrementi els contactes intrapersonales i, per tant, el nombre de positius.



171.600 testos ràpids

Paral·lelament, el ministeri de Sanitat informava ahir a través d'un comunicat que ha enviat a Catalunya 171.600 testos ràpids de detecció d'anticossos per al diagnòstic de la Covid-19. El Govern central està distribuint aquests dies entre les comunitats autònomes 979.200 testos ràpids de detecció d'anticossos, que se sumen a la partida de més d'un milió que ja es va distribuir fa dies. Del total de testos, la Generalitat en rebrà 171.600, que se sumen als 180.000 que li va lliurar el dia 5 d'abril i que la conselleria de Salut va començar a distribuir el dia 8 per fer la prova als aproximadament 64.000 ancians que viuen en residències a Catalunya. La resta dels cinc milions d'unitats adquirides la farà en els pròxims dies.