Una iniciativa solidària a Berga destina els diners de venda de mascaretes a l'hospital de la ciutat

Urna on dipositen els donatius els clients arxiu particular

A Berga, s'ha posat en marxa una iniciativa solidària per recollir diners adreçats a l'Hospital Sant Bernabé de la capital comarcal. Al darrere hi ha la farmàcia Maria Cosp, que destina la recaptació de la venda de mascaretes al centre sanitari i també a la campnya «Jo em corno» que té com a objectiu recaptar fons per a la recerca mèdica contra el coronavirus. «La resposta de la ciutadania ha estat brutal», explica la responsable de la farmàcia. «La gent ha de pagar la voluntat. No demanem un preu fixe. Ja sabem que tindrem pèrdues amb aquesta iniciativa, però estem diposats a assumir-ho perquè tots hem d'ajudar a acabar amb la pandèmia», explica.

La setmana que tindrà mascaretes tipus FFP2, les que més protegeixen als ciutadans d'estar exposats al virus. «Són les màscares més buscades i les que, al principi, costava més de trobar. Aquests mascaretes s'han encarit molt i al principi he arribat a trobar provïdors que les venien a vuit euros. La setmana que ve espero comprar-les a un preu més assequible, ara que la producció ha augmentat, però amb aquestes mascaretes més cares potser haurem de demanar una contribució mínima perquè les pèrdues no siguin tan grans», explica la farmacèutica. Tot i que aquests dies tenen molta feina, la responsable de la farmàcia està contenta amb la iniciativa.