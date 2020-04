L'UME desinfecta la residència Amavir de Vilanova del Camí, que ja suma 39 avis morts per la Covid-19

La Unitat Militar d'Emergències (UME) va començar ahir la desinfecció de la residència Amavir de Vilanova del Camí, que ja suma 39 avis morts per coronavirus, segons va confirmar ahir a aquest diari l'alcaldessa del municipi, Noemí Trucharte, que va explicar que s'estaven desinfectant les 120 habitacions del centre i totes les estances comunes.

Les tasques, que es van iniciar al matí i van durar tot el dia, arriben després que el mateix centre ho sol·licités el 26 de març a la delegació del Govern espanyol a Catalunya. Aquesta neteja s'afegegeix a una primera desinfecció dilluns passat per part d'una empresa especialitzada i les tasques fetes a l'exterior de l'edifici per part de tècnics municipals i agents forestals. En un comunicat, la companyia gestora del centre ha retret al Govern que «no atengui» les derivacions hospitalàries que asseguren que els estan demanant. «Segueix sense arribar la resposta per part de la Generalitat», lamenten.

D'altra banda, 21 dels 98 treballadors que té la residència continuen confinats per símptomes. Ja se'ls ha practicat la prova PCR i esperen tenir els resultats dimarts, segons Trucharte.