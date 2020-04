Els morts per coronavirus a Espanya repunten amb 619 noves defuncions en 24 hores

Els morts per coronavirus a Espanya han repuntat amb 619 noves defuncions en 24 hores per un total de 16.972. La xifra d'aquest Diumenge de Pasqua trenca una tendència a la baixa dels finats ja que ahir van ser 510 i divendres 605. Segons l'últim balanç de Sanitat, l'estat espanyol acumula ja 166.019 casos positius per la covid-19, amb 4.167 nous contagis en un dia, unes xifres lleugerament inferiors a les d'ahir dissabte (4.830) i divendres (4.576). Des que va començar la pandèmia ja s'han donat d'alta 62.391 persones, 3.282 més que fa 24 hores. En xifres, Madrid segueix essent el territori amb el nombre més elevat d'afectats per coronavirus amb 6.278 morts –quasi 200 més respecte ahir-, 1.332 pacients ingressats a l'UCI i 46.587 positius.