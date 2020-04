El nombre d'ingressats a Manresa torna a superar la barrera de les 300 persones

Manresa va patir una sotragada ahir en la seva dinàmica descendent pel que fa a persones ingressades per la Covid-19. Ahir aquest nombre va incrementar en 42 arribant a les 304 després de cinc dies positius per la dinàmica descendent d'aquesta variable.

Pel que fa als centres de la Fundació Althaia (Sant Joan de Déu i Centre Hospitalari), el nombre de pacients ingressats confirmats va repuntar fins als 228, 36 persones més que el dia anterior i a l'Hospital de Sant Andreu la xifra va passar de les 70 persones de divendres als 76 d'ahir, tot i que a Sant Andreu es comptabilitzen tots els casos amb simptomatologia clara encara que alguns no s'han fet el test o encara no han rebut els resultats.

Pel que fa al nombre de defuncions, tan Althaia com Sant Andreu en van comptar dues durant el dia d'ahir, afegint-ne quatre al còmput global dels centres hospitalaris de Manresa.

Les altes continuen pujant, encara que sigui a ritme lent, després de les dues qe es van donar ahir als centres gestionats per la Fundació Althaia, arribant a un total de 508 des de l'inici de la pandèmia.

D'altra banda, hi ha 41 treballadors de l'Hospital de Sant Andreu que han donat positiu de Covid-19 i es mantenen a casa, i 6 més que també estan a casa de manera preventiva pendents de realitzar el test o de rebre el resultat del mateix.



Jornada positiva a Berga

Bones notícies a l'hospital comarcal Sant Bernabé de Berga ja que ahir no hi va haver cap mort de cap dels pacients ingressats per la Covid-19 i, per tant, la xifra acumulada de morts continua sent de 26. A més, el nombre de pacients ingressats positius per coronavirus només va augmentar en una persona, arribant a 43. També es van donar tres noves altes a domicili.



Catalunya frega les 15.000 altes

Des de l'inici de la pandèmia a Catalunya s'han comptabilitzat fins a aquest dissabte un total de 14.975 altes hospitalàries, 677 més que divendres. Per altra banda, 111 noves defuncions per coronavirus en les darreres 24 hores han elevat la xifra de morts fins les 3.442 acumulades que hi ha actualment, segons dades que va publicar ahir a la nit el Departament de Salut, 11 més que el divendres.

Pel que fa als contagiats, s'han confirmat 1.043 casos nous des de l'últim balanç, 214 menys que divendres. Així, ahir a la nit, la xifra total de contagis era de 34.027 positius, dels quals 2.658 estan ingressats de gravetat. Del nombre total de positius arreu del país, 5.328 són professionals sanitaris.

Pel que fa a les residències i segons la informació que fan arribar els propis centres, hi ha 3.375 persones que viuen a residències de gent gran amb diagnòstic de coronavirus. A més, 1.034 de les 64.093 persones grans que viuen en places residencials públiques i privades estan hospitalitzade. Fins ahir es va confirmar també que són 342 les residències amb persones diagnosticades de coronavirus i 430 amb persones amb simptomatologia. El sistema català està format per 1.073 residències de gent gran.



510 morts ahir a l'estat espanyol

L'estat espanyol ja acumula 16.353 morts per coronavirus i registra 510 noves defuncions en les 24 hores anteriors a la publicació del balanç que el govern espanyol publica cada dia al migdia, consolidant així les xifres a la baixa ja que ahir les noves altes van ser 605 i el nombre més reduït de víctimes des del passat 23 de març (462).

Segons l'últim balanç Espanya acumula 161.852 casos positius confirmats per la Covid-19, 4.830 nous contagis en un dia, una xifra un xic superior als 4.576 registrats divendres. Des que va començar la pandèmia ja s'han donat d'alta 59.109 persones, 3.441 més que fa 24 hores. En xifres, la Comunitat de Madrid segueix sent el territori amb el nombre més elevat d'afectats per coronavirus amb 6.084 morts, 1.376 pacients ingressats a l'UCI i 45.849 positius.