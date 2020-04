Retorn a la feina amb noves mascaretes al transport públic i extremant la higiene

No hi ha marxa enrere, i amb el final del permís retribuït anunciat pel Govern, i de les vacances de Setmana Santa, a partir de demà (dimarts a Catalunya i en les altres comunitats on se celebra el Dilluns de Pasqua), els treballadors de feines no essencials s'hauran de reincorporar. Tornem a l'escenari del 14 de març, quan amb el decret de l'estat d'alarma Pedro Sánchez va dictar el confinament de la població exceptuant sortides per anar a comprar productes bàsics o per anar a treballar. S'acaba el tancament dur que la Generalitat i diversos membres de la comunitat cienfítica demanaven mantenir com a mínim fins a finals de mes, tot i que ahir, un cop més, el missatge que va llançar el Govern era que el confinament seguia vigent tot i la reactivació d'una part de l'economia (construcció i indústria, bàsicament).

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ho recalcava ahir: «El confinament seguirà actiu», per la qual cosa va cridar a mantenir les mesures de distanciament social i va aconsellar el teletreball. Illa va formular aquestes recomanacions en una roda de premsa al costat del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en què va passar revista als principals consells i recomanacions en el retorn a l'activitat laboral. L'executiu ha publicat una guia de bones pràctiques on es deixa clar que no ha d'anar a treballar qui presenti símptomes, per lleus que siguin. També se subratllen «tres prioritats»: mantenir la distància mínima d'un metre, el rentat de les mans i la «màxima» higiene en els espais públics i privats.

A aquestes prioritats s'hi afegeix una recomanació: la d'usar, quan estigui disponible, una màscara higiènica per a aquells casos en què no es pugui complir la distància interpersonal que, segons Illa, «són casos molt clars», com per exemple, els usuaris de transport públic. Es tracta d'una nova categoria de mascareta per a la qual Espanya ja ha definit les condicions tècniques que ha de complir. El seu ús no és obligatori, és recomanable només en els casos esmentats, i arriba en un moment en què «ens trobem en evident procés d'alentiment de l'epidèmia» i cada vegada més a prop de «doblegar el virus de forma definitiva», segons Illa.

El titular de Sanitat va insistir que «seguim en estat de confinament» fins com a mínim el 26 d'abril, data fins a la qual seguiran «plenament vigents» totes les mesures adoptades pel Govern. És més, va admetre que «és molt probable» que el confinament es mantingui més enllà d'aquest dia, com ja va advertir el president del Govern, Pedro Sánchez, en la seva petició de pròrroga del confinament al Congrés dels diputats.

Les forces i cossos de seguretat repartiran a partir de demà a tot Espanya deu milions de màscares «només i exclusivament a les persones que vagin a la feina en sistemes de transport en què sigui més complicat mantenir la distància social», com trens, metros o autobusos. Així ho va explicar Grande-Marlaska, que també va deixar clar que l'ús no era obligat. Les mascaretes seran repartides per agents dels cossos de seguretat, policies autonòmiques i locals i membres de Protecció Civil.