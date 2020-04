Seat atura la producció de respiradors arran de la descongestió de les UCI

Seat ha aturat la producció de respiradors d'emergència OxyGEN a la planta de Martorell arran de la descongestió progressiva de les UCI als hospitals, segons han informat fonts de la companyia.

Ja s'han entregat més de 500 unitats del model –que es va començar a fabricar el dia 3 d'abril després de rebre el vistiplau de l'Agència Espanyola del Medicament– i es reprendrà la seva fabricació en cas d'un rebrot de la pandèmia de coronavirus i la necessitat de més respiradors d'emergència a les urgències dels centres hospitalaris. Els 150 empleats voluntaris de Seat que han participat en el projecte OxyGEN –dissenyat per l'empresa Protofy.xyz i sota la direcció de l'Institut d'Investigació Germans Trias i Pujol; l'Hospital Germans Trias i Pujol i l'Hospital Clínic– estaran exempts de l'ERTO i rebran un permís retribuït per part de l'empesa automobilística.

«Els hospitals no necessiten més respiradors d'emergència», ha constatat la firma automobilística, que ha corroborat que els empleats que han participat en el projecte rebran «la propera setmana» un permís remunerat i no es veuran afectats per l'ERTO.