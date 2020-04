Tenen dret a baixa avis, embarassades i gent amb afeccions mèdiques

? Les persones que presentin vulnerabilitat davant el coronavirus, com les persones d'edat avançada, les embarassades o aquelles que pateixin afeccions mèdiques anteriors tindran dret a obtenir la baixa laboral amb la corresponent baixa dels serveis sanitaris. Així ho va manifestar ahir el ministre de Sanitat, Salvador Illa. «Aquells que presentin algun tipus de vulnerabilitat poden i han d'agafar una baixa mèdica i no acudir al seu lloc de treball», va sentenciar. En aquest context, va posar l'accent que només és permès sortir del domicili per anar a treballar en les activitats permeses i «quan no es pugui teletreballar». Illa va destacar que tampoc han d'incorporar-se aquells empleats que hagin estat en contacte estret amb persones que amb símptomes o que hagin estat diagnosticades amb Covid-19.