Agents de la Guàrdia Civil identifiquen veïns de Callús al carrer el Diumenge de Pasqua

Dos vehicles de la Guàrdia Civil van fer acte de presència ahir a Callús, just després que membres de la comissió de les caramelles animés els veïns pels carrers del poble amb música que feien sonar des de dos cotxes. Els organitzadors van explicar a aquest diari que no van tenir problemes amb els agents, però sí quevan identificar altres veïns que eren al car-rer. Els responsables de la junta de la Comissió dels Grans de les Caramelles havien demanat permís a l'Ajuntament i a la Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada, que patrulla al poble, per sortir amb el cotxe a animar els veïns amb música, i se'ls va concedir sempre que respectessin els protocols de seguretat. Segons els organitzadors, la Guàrdia Civil es va col·locar en un carrer on uns veïns havien posat al balcó música de les caramelles però en cap moment estava previst que els caramellaires es trobessin en aquest indret. Una de les persones identificades és el fotoperiodista Jordi Borràs, que va dir als agents que era al car-rer per feina, segons va relatar a Twitter.